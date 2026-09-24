Cobre recupera terreno tras su reciente caída en la Bolsa de Metales de Londres y cierra en US$ 6,7 la libra

El precio del cobre cerró este jueves en US$ 6,70 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con un alza de 0,20% respecto de la jornada anterior, según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). En dólares por tonelada métrica, el contado se ubicó en US$ 14.765.

El repunte recupera parte de la caída de 0,42% registrada el miércoles, aunque el metal se mantiene por debajo de los niveles alcanzados el lunes, cuando llegó a su punto más alto en varias semanas.

El contrato a futuro a tres meses, en cambio, retrocedió a US$ 6,64 la libra, con una baja de 0,12%. Los contratos con vencimiento en diciembre de 2027 y diciembre de 2028 bajaron a US$ 6,65 y US$ 6,66 la libra, con caídas de 0,24% y 0,34% respectivamente.

El promedio mensual del cobre a la fecha subió a US$ 6,56 la libra, por sobre el promedio de US$ 6,51 registrado el mes anterior. El promedio anual llega a US$ 6,08 la libra, un alza de 40,54% respecto de igual período de 2025, un nuevo máximo en lo que va del año, de acuerdo con las cifras de Cochilco.

Cobre también sube en Nueva York y Shanghái

En la Bolsa Mercantil de Nueva York (COMEX), el cobre de alta pureza para entrega en septiembre cotizó en US$ 6,68 la libra, con niveles crecientes hacia los contratos más lejanos, hasta US$ 7,02 la libra para agosto de 2027. El promedio de agosto para la primera posición en esa plaza se mantuvo en US$ 6,59 la libra.

En la Bolsa de Futuros de Shanghái, los cátodos de cobre para entrega en octubre se transaron en US$ 7,48 la libra, cifra que incluye impuestos. El promedio de cierre de agosto en esa bolsa fue de US$ 7,27 la libra.

Los inventarios de cobre en Londres bajaron 1.325 toneladas hasta 251.175 toneladas entre el 23 y el 24 de septiembre, una caída de 0,52% que marca el tercer retroceso consecutivo en esa plaza.

En Nueva York, los inventarios de COMEX subieron levemente, con un incremento de 414 toneladas hasta 697.681 toneladas, un alza de 0,06%.

El movimiento más relevante volvió a registrarse en Shanghái, donde los inventarios cayeron 8.926 toneladas hasta 47.147 toneladas, una baja de 15,92% tras permanecer sin actualización desde el 18 de septiembre.

La cifra revierte el alza de 2,36% reportada esa semana y se suma a una serie de fuertes movimientos en esa plaza, que había registrado caídas de 19,12% y 13,05% a fines de agosto y comienzos de septiembre.

Zinc y plomo suben mientras níquel y aluminio retroceden

Entre los otros metales transados en Londres, el zinc subió 0,81% hasta US$ 3.981 por tonelada y el plomo avanzó 0,77% hasta US$ 1.900. En contraste, el níquel retrocedió 0,67% hasta US$ 16.320, el aluminio bajó 0,37% hasta US$ 3.228 y el estaño cayó 0,32% hasta US$ 53.875.

El carbonato de litio se mantuvo en US$ 18,95 por kilogramo, sin variación desde mediados de septiembre, según cifras del Banco Central.