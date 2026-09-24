UF supera los $41.000 este jueves impulsada por sorpresivo IPC de agosto

La Unidad de Fomento (UF) superó por primera vez la barrera de los $41.000 este jueves 24 de septiembre, al ubicarse en $41.008,10, según los indicadores diarios publicados por el Banco Central. El día anterior, miércoles 23, la unidad de reajuste había cerrado en $40.999,93, apenas por debajo de ese umbral.

El alza de la UF durante septiembre responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que registró una variación mensual de 0,6%, el doble de lo esperado por el mercado, que proyectaba un alza de 0,3%.

Esa sorpresa inflacionaria llevó la inflación a doce meses a 4,1%, alejándose de la meta de 3% que mantiene el Banco Central.

Con este resultado, la UF acumula un incremento de $245 durante septiembre, luego de haber comenzado el mes en $40.844,79.

¿Hasta cuándo seguirá subiendo la UF?

La unidad de reajuste, que sigue la trayectoria del IPC del mes anterior con un desfase de aproximadamente un mes, continuará subiendo de forma diaria hasta el 9 de octubre, fecha en que empezará a regir el ajuste correspondiente al IPC de septiembre.

El alza de la UF impacta directamente en el bolsillo de miles de chilenos, ya que esta unidad de cuenta se utiliza para el pago de créditos hipotecarios, créditos de consumo, colegiaturas, planes de salud, contratos de arriendo y una serie de otras prestaciones indexadas a la inflación.