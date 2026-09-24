Alergias en la primavera: Inmunóloga entrega recomendaciones para reconocer síntomas y diferenciar una rinitis de un resfrío

Con el inicio de la primavera también llegan las alergias, debido a la mayor concentración de polen en el aire, liberado por los árboles y pastos al iniciar su etapa de floración.

En entrevista con CNN AM, Carla Bastías, inmunóloga de la Clínica Dávila, entregó recomendaciones para enfrentar esta época y explicó cómo distinguir una rinitis alérgica de un resfrío.

“Con el cambio de estación, en general, aparece el polen en todo su esplendor, de árboles, pastos, malezas, en distintos periodos”, dijo la especialista.

Por ello, recomendó a quienes ya saben que son alérgicos anticiparse a la aparición de los síntomas y consultar previamente con un experto.

“Lo importante es, si es que la persona sabe que es alérgica, consultar en forma precoz, no esperar que aparezcan los síntomas“, señaló Bastías.

Según señaló, al comenzar el tratamiento antes de la polinización, ayuda a disminuir las molestias: “Al momento de enfrentarse a la polinización, los síntomas o no aparecen o aparecen mucho más suaves”.

¿Cómo evitar el polen en la casa?

La inmunóloga también entregó recomendaciones para reducir la presencia de los alérgenos en el hogar. En el caso de los ácaros, aconsejó evitar sacudir el polvo y preferir la aspiradora y los paños húmedos.

“Los ácaros particularmente viven principalmente en nuestra ropa de cama, en el colchón, en las almohadas”, detalló.

En cuanto al polen, la recomendación es “mantener las ventanas cerradas en los momentos de mayor polinización, que eso sería principalmente en las mañanas y en las tardes”, explicó.

Por ello, Bastías aconsejó ventilar la vivienda por un período breve durante el mediodía, evitando mantener las ventanas abiertas durante toda la jornada.

¿Cómo diferenciar si es alergia o resfriado?

Una de las dudas más frecuentes de esta temporada es cómo diferenciar una alergia de un resfrío. Bastías comentó que este último suele comenzar de manera abrupta y puede presentar fiebre y dolor muscular.

“Ese fenómeno debería durar cuatro a cinco días en una persona previamente sana y se va a recuperar completamente”, indicó.

En cambio, la rinitis alérgica suele comenzar de forma más gradual, con síntomas como estornudos, secreción nasal y, especialmente, picazón.

“La rinitis no da fiebre ni da compromiso del estado general en forma importante”, sostuvo la inmunóloga.

Y añadió que una persona puede desarrollar una alergia en cualquier momento de su vida y que factores ambientales pueden favorecer su aparición.