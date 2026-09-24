Gobierno revocó decreto que establecía el Día de los Patrimonios para niñas, niños y adolescentes: Argumentaron actividades dirigidas a público general

El Gobierno revocó los decretos que establecían el “Día de los Patrimonios Culturales para Niñas, Niños y Adolescentes“, iniciativa creada en 2023 bajo el mandato de Gabriel Boric y modificada posteriormente en 2025.

La decisión quedó oficializada este jueves con la publicación del decreto supremo N°76 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el Diario Oficial.

Según señala el documento, la medida responde al alcance que ya tienen las actividades del Día de los Patrimonios, que reúne a públicos de diferentes edades.

El decreto señala que durante la versión del 2025, el 87% de las 3.232 actividades realizadas estuvieron dirigidas a un público general, “lo que implica que toda la familia está integrada en estos días de fiesta cultural y no hace falta enfocar solo en un rango etario“.

La misma situación se habría registrado en las dos versiones del Día de los Patrimonios para niñas, niños y adolescentes. En 2025, el 58,6% de las actividades inscritas fueron dirigidas a un público general, mientras que en 2024 la cifra llegó al 55,6%.

Desde la cartera destacaron el alcance de la celebración general. De acuerdo con el decreto, en la versión del año 2025 del Día de los Patrimonios acudieron 3,5 millones de visitas.

Tras ello, desde el Gobierno plantearon que los esfuerzos y recursos de las instituciones públicas y privadas deben concentrarse en “un número más acotado de instancias que produzcan un real impacto en la ciudadanía“.

El documento fue firmado el pasado 5 de junio por el presidente José Antonio Kast y el titular de la cartera de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.