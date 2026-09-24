Salcobrand suma a Rotter & Krauss tras aprobación de la FNE

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó de manera pura y simple la operación de concentración mediante la cual Empresas SB, dueña de la cadena de farmacias Salcobrand, adquirió el control de RyK Holding SpA y Chile Holding Óptico S.A., accionistas exclusivos de la óptica Rotter & Krauss.

Tras la investigación correspondiente, la Fiscalía concluyó que la operación no sería apta para reducir sustancialmente la competencia en los mercados analizados, en atención a que ambas partes enfocan sus actividades principales en segmentos de mercado diferentes.

El organismo constató que las actividades de Salcobrand y Rotter & Krauss se superponían de manera horizontal en ciertas líneas de productos que se comercializan tanto en farmacias como en ópticas, entre ellos anteojos de venta libre y algunas gotas oftálmicas.

Operación entre Salcobrand y Rotter & Krauss no genera condiciones de competencia

Pese a esa coincidencia, la FNE concluyó que la operación no sería apta para reducir sustancialmente la competencia en relación con la venta de esos productos específicos.

Con esta aprobación pura y simple, la operación queda autorizada sin condiciones adicionales impuestas por el organismo fiscalizador.