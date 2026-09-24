Salcobrand suma a Rotter & Krauss tras aprobación de la FNE

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó de manera pura y simple la operación de concentración mediante la cual Empresas SB, dueña de la cadena de farmacias Salcobrand, adquirió el control de RyK Holding SpA y Chile Holding Óptico S.A., accionistas exclusivos de la óptica Rotter & Krauss.
Tras la investigación correspondiente, la Fiscalía concluyó que la operación no sería apta para reducir sustancialmente la competencia en los mercados analizados, en atención a que ambas partes enfocan sus actividades principales en segmentos de mercado diferentes.
El organismo constató que las actividades de Salcobrand y Rotter & Krauss se superponían de manera horizontal en ciertas líneas de productos que se comercializan tanto en farmacias como en ópticas, entre ellos anteojos de venta libre y algunas gotas oftálmicas.
Operación entre Salcobrand y Rotter & Krauss no genera condiciones de competencia
Pese a esa coincidencia, la FNE concluyó que la operación no sería apta para reducir sustancialmente la competencia en relación con la venta de esos productos específicos.
Con esta aprobación pura y simple, la operación queda autorizada sin condiciones adicionales impuestas por el organismo fiscalizador.
Lo más leído
- U2 anuncia 'Carnaval De Luz', su primer álbum nuevo en nueve años
- Sistema frontal en el sur: Senapred informa Alerta Roja en Valdivia por desbordes de cauces
- GTA 6 estrena caja de colección por 400 euros, pero el juego se vende por separado
- Presidente Kast llama a reconsiderar plazo sobre expulsiones en proyecto que amplía retención de migrantes: “Cinco días es muy poco”
- Presidente Kast respalda adhesión de Chile al Escudo de las Américas y afirma: "No vamos a perder nuestra soberanía"