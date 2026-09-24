Detienen a mujer acusada de iniciar incendio que dejó dos fallecidos en Cerrillos

Carabineros detuvo a una mujer de 39 años acusada de provocar el incendio que dejó a dos personas fallecidas en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana.

De acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió cerca de las 05:30 horas en un block de tres pisos ubicado en calle Monseñor José Campillo.

Producto de la emergencia murieron un hombre de 42 años y una mujer de 45 años.

Habría utilizado líquido acelerante

La teniente Yenny Velásquez, del Departamento OS9 de Carabineros, informó que las diligencias desarrolladas por personal especializado permitieron “identificar a la autora material del hecho y establecer su participación en la comisión del delito”.

La detenida es una mujer chilena de 39 años, identificada con las iniciales J.A.U.E., quien, según los antecedentes reunidos por los investigadores, habría iniciado el incendio tras rociar un líquido acelerante.

Carabineros informó además que la imputada registra antecedentes penales por hurto simple y lesiones leves, además de reiteraciones por receptación, lesiones leves y daños simples.

La mujer deberá pasar a control de detención durante este viernes 25 de septiembre, instancia en la que se conocerán los cargos que presentará el Ministerio Público en su contra.