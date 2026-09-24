Senado respaldó informe de la Comisión Mixta: Reforma al sistema político quedó a un paso de ser despachada desde el Congreso

Con 28 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta que resolvía las diferencias de ambas cámaras en torno a la reforma al sistema político.

La iniciativa busca modificar diversos cuerpos legales con el fin de promover la gobernabilidad y representatividad del sistema político.

Desde el Senado explicaron que el objetivo central de la propuesta es “fortalecer la representatividad de los partidos políticos a través de limitaciones en su formación y reformas a su financiamiento; incorporar mayores exigencias para las candidaturas independientes y otorgar un reconocimiento de carácter legal a los comités parlamentarios”.

De ese modo, se establece como requisito para partidos políticos que tengan presencia en al menos 8 regiones y reunir afiliados equivalentes al 0,3% del padrón electoral definitivo en cada una de ellas.

Las colectividades que actualmente estén constituidas tendrán un plazo de 18 meses para actualizar sus militancias.

En cuanto a candidaturas independientes, estas “no podrán superar el 50% de las candidaturas que presente un partido para la Cámara de Diputados o el Senado, mientras que las firmas requeridas para postular deberán calcularse sobre la totalidad del padrón electoral y no sobre la votación de elecciones anteriores”.

Reforma al sistema político: ¿Qué se discutió en el Senado?

Durante la tramitación parlamentaria, hubo diferencias por una norma que exige que las declaraciones de principios de las tiendas condenen de manera explícita los sistemas totalitarios y la violencia como método de acción política.

La Comisión Mixta logró un acuerdo para incluir dicho apartado y solo falta que la Cámara de Diputadas y Diputados lo vote para que el proyecto sea despachado por el Congreso.

En cuanto a la propuesta en general, los senadores destacaron las modificaciones en pos de tener un mejor sistema político. Sin embargo, hubo algunos que apuntaron a un diagnóstico errado en relación con el problema de los partidos y que “la solución se centró en el número de militantes y no en otros aspectos, como la disciplina parlamentaria o la calidad de las propuestas”.