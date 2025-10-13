Sernac denuncia al evento “Mundo Jurásico” por estafa y productora aclara que no tiene vínculo con “Jurassic World: The Experience”

La productora del evento oficial, Jurassic World: The Experience, alertó sobre páginas falsas y llamó a comprar entradas por los medios oficiales.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de “Mundo Jurásico” por eventual delito de estafa.

Esta experiencia ofrece “escenarios inmersivos, dinosaurios animatrónicos de tamaño real, zonas interactivas y shows en vivo” con presentaciones en distintas ciudades del país, como Santiago, Valparaíso, Concepción, La Serena, Antofagasta, Temuco, Iquique, Puerto Montt y Talca, con precios que van desde los $27 mil hasta los $32 mil.

A ello se suma que “en la página web del supuesto evento no aparece información como razón social del organizador, pusieron en alerta al Servicio Nacional del Consumidor”.

Asimismo, el ente fiscalizador recibió una serie de reclamos en contra de la empresa, los que apuntan a “cobros mayores, nula comunicación con la empresa ni soluciones para devolver entradas adquiridas”.

El Sernac señaló que “para confirmar las dudas que surgieron por este evento, la productora del evento oficial (Jurassic World: The Experience), publicó un comunicado alertando esta situación señalando que son páginas ‘falsas’ y llamando a adquirir entradas por los sitios oficiales”.

En ese sentido, el Servicio denunció a “Mundo Jurásico” ante el Ministerio Público por eventual delito de estafa para que inicie a una investigación penal al respecto.

En el caso de haber comprado entradas, se deben reunir los antecedentes e ingresar una Alerta Ciudadana en el portal del Sernac bajo el rótulo “Mundo Jurásico”.