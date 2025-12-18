País sernac

Sernac denuncia a 34 agencias de viajes ante el Ministerio Público por posible estafa y asociación indebida

Por CNN Chile

18.12.2025 / 08:52

Los afectados fueron principalmente personas de nacionalidad haitiana, quienes pagaron millonarias sumas por servicios, principalmente orientados a la reunificación familiar, que nunca se concretaron.

Este miércoles, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció la presentación de denuncias en contra de 34 agencias de viajes ante el Ministerio Público.

El organismo detalló que interpuso las acciones por los eventuales delitos de estafa y apropiación indebida, lo que afectó a decenas de personas consumidoras.

La investigación del Sernac surgió tras la detección de un aumento significativo de reclamos por parte de personas hipervulnerables, principalmente de nacionalidad haitiana, quienes pagaron por adelantado millonarias sumas de dinero por servicios que nunca se concretaron.

Estas empresas, previo pago, se comprometían a asesorías o intermediación para procesos de reunificación, especialmente orientados a personas migrantes que buscaban traer a sus hijos o familiares cercanos a Chile, lo que finalmente no se cumplió, de acuerdo con las denuncias.

Inicialmente, el organismo ofició a 37 agencias de viajes, pero pese a la gravedad de los antecedentes, la obligación legal de responder y el deber de colaborar con las autoridades, solamente tres de estas agencias respondieron a los oficios.

Por este motivo es que el servicio decidió derivar los antecedentes ante el Ministerio Público, para que, en el marco de sus facultades, investigue el comportamiento irregular de las empresas dedicadas a los viajes.

Dada la gravedad de la situación, el ente también dispuso de los antecedentes a la Defensoría de la Niñez para abordar los casos donde los reclamos involucren a niñas, niños y adolescentes (NNA) que permanecen fuera del país a la espera de reunirse con sus familias en Chile.

¿Qué empresas de viajes están involucradas?

  • Mundo Virtual Spa
  • Inversiones Mundo Entero Spa
  • Etienne Travel Agencys Spa
  • Arawak Tours De Venezuela Spa
  • Agencia De Viajes J&M Spa
  • Tony Travel
  • Solución Agencia De Viajes Spa
  • Travel Time Spa
  • Multiservicios Seance Family Spa
  • Agencia Kinan
  • Jiac Travel
  • Js Solución Agencia De Viajes Spa
  • J&Jfly Viaggio Agencia De Viajes
  • Inversiones Mundo Media Ltda.
  • Full Community Agency Spa
  • Fes Fils Empresa De Servicio Spa
  • Espíritu De Equipo Spa (Agustinas)
  • Express Travel
  • Espíritu De Equipo Spa (Merced)
  • Compañía E Inversiones Buena Aventura Spa
  • Confianza Agencia De Viajes Spa
  • Asurance Top Travel
  • Agencia Vision Travel
  • Agencia De Viaje Destino Vip Travel
  • Agencia De Viaje Perrin Brothers Travel
  • Pam Spa
  • Union Travel Spa
  • Travel Vip
  • Nnewstilotravel
  • Newstilo Travel Limitada
  • Inversiones Smart Travel Limitada
  • Global Servicios Spa
  • Inversiones Family Spa
  • Agencia De Viajes Gs Travel

