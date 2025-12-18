Sernac denuncia a 34 agencias de viajes ante el Ministerio Público por posible estafa y asociación indebida

Los afectados fueron principalmente personas de nacionalidad haitiana, quienes pagaron millonarias sumas por servicios, principalmente orientados a la reunificación familiar, que nunca se concretaron.

Este miércoles, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció la presentación de denuncias en contra de 34 agencias de viajes ante el Ministerio Público.

El organismo detalló que interpuso las acciones por los eventuales delitos de estafa y apropiación indebida, lo que afectó a decenas de personas consumidoras.

La investigación del Sernac surgió tras la detección de un aumento significativo de reclamos por parte de personas hipervulnerables, principalmente de nacionalidad haitiana, quienes pagaron por adelantado millonarias sumas de dinero por servicios que nunca se concretaron.

Estas empresas, previo pago, se comprometían a asesorías o intermediación para procesos de reunificación, especialmente orientados a personas migrantes que buscaban traer a sus hijos o familiares cercanos a Chile, lo que finalmente no se cumplió, de acuerdo con las denuncias.

Inicialmente, el organismo ofició a 37 agencias de viajes, pero pese a la gravedad de los antecedentes, la obligación legal de responder y el deber de colaborar con las autoridades, solamente tres de estas agencias respondieron a los oficios.

Por este motivo es que el servicio decidió derivar los antecedentes ante el Ministerio Público, para que, en el marco de sus facultades, investigue el comportamiento irregular de las empresas dedicadas a los viajes.

Dada la gravedad de la situación, el ente también dispuso de los antecedentes a la Defensoría de la Niñez para abordar los casos donde los reclamos involucren a niñas, niños y adolescentes (NNA) que permanecen fuera del país a la espera de reunirse con sus familias en Chile.

¿Qué empresas de viajes están involucradas?