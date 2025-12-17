Fallido festival Music Bank: Fanáticos del K-pop serán compensados tras acuerdo judicial entre el Sernac, Noix y Ticketmaster

Los proveedores compensarán a todos los consumidores que compraron la entrada, que alcanza a 18.930 personas que adquirieron un total de 38.656 tickets. ¿Cómo será la devolución y cuánto dinero se entregará?

Tras un largo proceso, este miércoles finalmente se anunció una compensación para los asistentes al festival de K-Pop “Music Bank”, el cual fue cancelado a la mitad debido a un temporal de lluvia y granizo que afectó ese día a Santiago.

Esto luego de un acuerdo judicial entre el Sernac, organismo que presentó una demanda colectiva, la productora Noix y la ticketera Ticketmaster, que permitirá indemnizar a quienes compraron entradas para el show realizado en noviembre de 2022 en el Estadio Monumental.

Los proveedores compensarán a todos los consumidores que compraron la entrada, que alcanza a 18.930 personas que adquirieron un total de 38.656 tickets, quienes recibirán un 33% del porcentaje del valor, y cuyo monto a recibir dependerá del valor pagado.

La Directora Nacional (s) del Sernac, Carolina González, sostuvo que este acuerdo es positivo, debido a que beneficia y compensa a todos los consumidores y consumidoras que compraron entradas y se vieron afectados por la cancelación del evento musical.

“A través de este acuerdo se pone fin a una larga disputa judicial donde el Sernac ha tenido un rol preponderante, permitiendo que todas las personas que compraron entradas y fueron afectadas tras la cancelación parcial del Music Bank sean compensadas en forma proporcional y de acuerdo al pago que realizaron”, agregó.

¿Cómo será la devolución y cuánto dinero se entregará?