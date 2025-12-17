País sernac

Fallido festival Music Bank: Fanáticos del K-pop serán compensados tras acuerdo judicial entre el Sernac, Noix y Ticketmaster

Por Daniela Pérez P.

17.12.2025 / 15:09

Los proveedores compensarán a todos los consumidores que compraron la entrada, que alcanza a 18.930 personas que adquirieron un total de 38.656 tickets. ¿Cómo será la devolución y cuánto dinero se entregará?

Tras un largo proceso, este miércoles finalmente se anunció una compensación para los asistentes al festival de K-Pop “Music Bank”, el cual fue cancelado a la mitad debido a un temporal de lluvia y granizo que afectó ese día a Santiago.

Esto luego de un acuerdo judicial entre el Sernac, organismo que presentó una demanda colectiva, la productora Noix y la ticketera Ticketmaster, que permitirá indemnizar a quienes compraron entradas para el show realizado en noviembre de 2022 en el Estadio Monumental.

Los proveedores compensarán a todos los consumidores que compraron la entrada, que alcanza a 18.930 personas que adquirieron un total de 38.656 tickets, quienes recibirán un 33% del porcentaje del valor, y cuyo monto a recibir dependerá del valor pagado.

La Directora Nacional (s) del Sernac, Carolina González, sostuvo que este acuerdo es positivo, debido a que beneficia y compensa a todos los consumidores y consumidoras que compraron entradas y se vieron afectados por la cancelación del evento musical.

“A través de este acuerdo se pone fin a una larga disputa judicial donde el Sernac ha tenido un rol preponderante, permitiendo que todas las personas que compraron entradas y fueron afectadas tras la cancelación parcial del Music Bank sean compensadas en forma proporcional y de acuerdo al pago que realizaron”, agregó.

¿Cómo será la devolución y cuánto dinero se entregará?

  • Este acuerdo establece la devolución de un 33% del valor de la entrada, implicando un desembolso de alrededor de $1.300 millones para la productora Noix.
  • Cada consumidor recibirá la devolución correspondiente al tipo de entrada adquirida. Por ejemplo: la persona que compró en el sector Dreamers, pagando un valor total de $184.000, recibirá una devolución de $60.410.
  • También se entregará un monto adicional de 0,15 UTM (cerca de $10.430) para un total de 10.032 consumidores que asistieron al evento y presentaron reclamos ante el Sernac antes de la presentación de la demanda.
  • Los montos compensatorios serán pagados directamente a los consumidores por Ticketmaster, empresa que actualmente tiene los fondos retenidos a la productora Noix.
  • Para la realización del pago, el acuerdo contempla la habilitación de un formulario, que estará en el sitio de Ticketmaster. En él, los consumidores podrán revisar si son beneficiarios.
  • En caso de ser beneficiarias, las personas deberán ingresar sus datos bancarios para que la ticketera, en un plazo máximo de 30 días hábiles, transfiera el dinero a la cuenta corriente o a la cuenta vista ingresada. El formulario se mantendrá a disposición durante 6 meses luego de que el acuerdo sea aprobado por parte del tribunal.

