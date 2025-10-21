Sernac emite alerta de seguridad por “posible defecto” en distintos modelos de autos Ford

Los vehículos fueron comercializados en Chile entre abril de 2019 y abril de 2025.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por autos de la marca Ford de distintos modelos debido a un posible defecto.

Se trata de los modelos Edge, Bronco, Escape, F-150, Expedition, Explorer y Mustang que fueron comercializados en Chile entre abril de 2019 y abril de 2025, que “debido a un posible defecto en la imagen de la cámara trasera cuando el vehículo está en reversa, implicando un riesgo para los consumidores”.

Actualmente, no hay unidades en stock, en tránsito ni en cadena de distribución. Pero hay 724 unidades en consumidores. Se puede hacer click aquí revisar el número de chasis e imágenes de los modelos bajo la alerta de seguridad.

El ente fiscalizador detalló que en algunos de los autos involucrados “es posible que el software del módulo SYNC 3 pueda causar problemas de inestabilidad en dicho sistema y/o una falla para conservar ciertas configuraciones durante los ciclos de encendido”.

Esta situación provocaría “una imagen de la vista de la cámara trasera en blanco intermitente al conducir en reversa o que la misma permanezca en la pantalla después de finalizar la conducción en reversa”.

En ese sentido, para el caso que se presente esta condición, podría ocurrir una “representación inexacta de dónde se encuentra el vehículo con respecto a su entorno, lo que, en casos extremos, podría aumentar el riesgo de un accidente”.

De acuerdo a lo informado por el Servicio, hasta la fecha no se han reportado accidentes en Chile derivados de la mencionada condición.

Debido a la situación, el Sernac recomendó a los usuarios que tengan los modelos Ford mencionados a: