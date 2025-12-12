Segunda vuelta presidencial: ¿Dónde me toca votar este domingo 14 de diciembre?

El voto será obligatorio para el balotaje de este domingo.

Este domingo 14 de diciembre Chile vivirá un nuevo proceso eleccionario, en el que la ciudadanía escogerá al próximo presidente o presidenta por los siguientes cuatro años.

Para esta segunda vuelta es importante estar informado sobre cuáles son los locales de votación a lo largo del país antes de acudir a sufragar, para así hacer que el proceso sea más fluido.

Segunda vuelta presidencial: ¿Cuál es mi mesa de votación?

Los datos electorales, local de votación y la mesa donde te corresponderá votar están disponibles en el sitio web del Servel.

Haz click aquí para revisar la información.

Segunda vuelta presidencial: ¿El voto es obligatorio?

Debido a que el balotaje es parte del proceso electoral general presidencial, se aplicará obligatoriedad del voto para aquellas personas que están habilitadas para votar.

Segunda vuelta presidencial: ¿Quiénes deben votar?

Deben sufragar en la segunda vuelta los chilenos/as que sean mayores de 18 años y no hayan sido condenados a pena aflictiva.

En caso de no concurrir a votar, arriesgan una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM.

En el caso de las personas extranjeras con derecho a voto y los chilenos/as que residen en el exterior, no arriesgan multa en caso de no asistir a sufragar.