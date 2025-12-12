Segunda vuelta presidencial: ¿Dónde me toca votar este domingo 14 de diciembre?
Por CNN Chile
12.12.2025 / 13:05
El voto será obligatorio para el balotaje de este domingo.
Este domingo 14 de diciembre Chile vivirá un nuevo proceso eleccionario, en el que la ciudadanía escogerá al próximo presidente o presidenta por los siguientes cuatro años.
Para esta segunda vuelta es importante estar informado sobre cuáles son los locales de votación a lo largo del país antes de acudir a sufragar, para así hacer que el proceso sea más fluido.
Segunda vuelta presidencial: ¿Cuál es mi mesa de votación?
Los datos electorales, local de votación y la mesa donde te corresponderá votar están disponibles en el sitio web del Servel.
Haz click aquí para revisar la información.
Segunda vuelta presidencial: ¿El voto es obligatorio?
Debido a que el balotaje es parte del proceso electoral general presidencial, se aplicará obligatoriedad del voto para aquellas personas que están habilitadas para votar.
Segunda vuelta presidencial: ¿Quiénes deben votar?
Deben sufragar en la segunda vuelta los chilenos/as que sean mayores de 18 años y no hayan sido condenados a pena aflictiva.
En caso de no concurrir a votar, arriesgan una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM.
En el caso de las personas extranjeras con derecho a voto y los chilenos/as que residen en el exterior, no arriesgan multa en caso de no asistir a sufragar.