Segunda vuelta presidencial: ¿Dónde me toca votar este domingo 14 de diciembre?

Por CNN Chile

12.12.2025 / 13:05

El voto será obligatorio para el balotaje de este domingo.

Este domingo 14 de diciembre Chile vivirá un nuevo proceso eleccionario, en el que la ciudadanía escogerá al próximo presidente o presidenta por los siguientes cuatro años.

Para esta segunda vuelta es importante estar informado sobre cuáles son los locales de votación a lo largo del país antes de acudir a sufragar, para así hacer que el proceso sea más fluido.

Segunda vuelta presidencial: ¿Cuál es mi mesa de votación?

Los datos electorales, local de votación y la mesa donde te corresponderá votar están disponibles en el sitio web del Servel.

Haz click aquí para revisar la información.

Segunda vuelta presidencial: ¿El voto es obligatorio?

Debido a que el balotaje es parte del proceso electoral general presidencial, se aplicará obligatoriedad del voto para aquellas personas que están habilitadas para votar.

Segunda vuelta presidencial: ¿Quiénes deben votar?

Deben sufragar en la segunda vuelta los chilenos/as que sean mayores de 18 años y no hayan sido condenados a pena aflictiva.

En caso de no concurrir a votar, arriesgan una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM.

En el caso de las personas extranjeras con derecho a voto y los chilenos/as que residen en el exterior, no arriesgan multa en caso de no asistir a sufragar.

