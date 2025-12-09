Elecciones 2025: Quiénes pueden votar en la segunda vuelta y cómo excusarse del voto obligatorio

Este domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta presidencial. ¿Se mantienen las mismas reglas que en la primera elección? ¿Qué pasa con quienes cumplen 18 años después del 16 de noviembre? ¿Y qué hacer si no puedes asistir a votar? Aquí te explicamos todo lo que debes saber.

Este domingo 14 de diciembre se disputará la segunda vuelta presidencial, donde se enfrentarán en el balotaje Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Para participar en el proceso electoral se deben cumplir ciertas condiciones: contar con cédula de identidad o pasaporte, documentos que podrán estar vencidos, siempre que su fecha de expiración haya ocurrido dentro de los 12 meses anteriores a la elección.

¿Quiénes pueden votar?

Según explicó el Servel, solo pueden votar quienes estén inscritos en el Padrón Electoral utilizado en la primera vuelta del 16 de noviembre.

Quienes cumplan 18 años entre el 16 de noviembre y el 14 de diciembre no aparecerán aún en el padrón y, por lo tanto, no podrán votar en esta elección. El organismo aclaró que su incorporación “se verá reflejada en la consulta de datos a partir del 1 de enero de 2026, con la reapertura del Registro Electoral”.

Voto obligatorio

En estos comicios, el voto es obligatorio. Si una persona no ejerce su derecho a sufragio, podría recibir una multa a beneficio municipal que va desde 0,5 a 1,5 UTM (entre $35.000 y $105.000 aproximadamente).

El Servel detalló que las causales de excusa incluyen: