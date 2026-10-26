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Se registra desborde de quebrada Honda en Las Condes: Biministro de Grange acudirá al sector

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Se registra desborde de quebrada Honda en Las Condes: Biministro De Grange acudirá al sector

Esta noche, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, confirmó el desborde de quebrada honda en la comuna de Las Condes.

Cabe recordar que esta noche se activó nuevamente la alerta SAE para la comuna, instando a no acercarse a la zona.

Específicamente, de Grange publicó en su cuenta de X el mensaje: “Desbordado quebrada honda. En camino al lugar“.

Concretamente, desde el municipio señalaron que “el llamado a no transitar por General Blanche, Camino El Alba, Quebrada Honda y Carlos Peña Otaegui para facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia y seguridad”.

Desde Senapred apuntaron a que “por activación de quebrada Honda, manténganse a resguardo”.

En el lugar se observa un caudal de agua que se desplaza con rapidez por las calles.

El caudal, además, llegó en los alrededores de la estación del Metro Los Dominicos.

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