Se registra desborde de quebrada Honda en Las Condes: Biministro de Grange acudirá al sector

Esta noche, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, confirmó el desborde de quebrada honda en la comuna de Las Condes.

Cabe recordar que esta noche se activó nuevamente la alerta SAE para la comuna, instando a no acercarse a la zona.

Específicamente, de Grange publicó en su cuenta de X el mensaje: “Desbordado quebrada honda. En camino al lugar“.

Desbordado quebrada honda. En camino al lugar https://t.co/nNdDfknZs6 — Louis de Grange (@louisdegrange) October 27, 2026

Concretamente, desde el municipio señalaron que “el llamado a no transitar por General Blanche, Camino El Alba, Quebrada Honda y Carlos Peña Otaegui para facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia y seguridad”.

Desde Senapred apuntaron a que “por activación de quebrada Honda, manténganse a resguardo”.

En el lugar se observa un caudal de agua que se desplaza con rapidez por las calles.

El caudal, además, llegó en los alrededores de la estación del Metro Los Dominicos.

Revisa los registros

Av. Colón con Av. Padre Hurtado a las 22:25 hrs. https://t.co/5RxytUUGdO — Louis de Grange (@louisdegrange) October 27, 2026

Aluvión bajando por Cristóbal Colón en las condes @reddeemergencia @24HorasTVN @chvnoticias @T13 #LasCondes @Muni_LasCondes https://t.co/bHnOEBDhdY — José Manuel Durán acosta (@josemduran202) October 27, 2026