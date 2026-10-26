Pepe Auth y el triunfo de Lula en Brasil: “La hazaña de Lula es también la derrota de Trump y Milei”

Flavio Bolsonaro amaneció el 5 de octubre como favorito indiscutido de la segunda vuelta. Tenía 2,2 millones de votos más que Lula y recibió el apoyo para la segunda vuelta de casi todos los otros candidatos, que sumaron 9,3 millones de preferencias. Sin embargo, Lula lo superó ayer por 4,4 millones de votos. Se sumaron a votar válidamente casi 3 millones de personas que se habían abstenido y 1,8 millones que en primera vuelta anularon o dejaron en blanco su voto.

Mientras Bolsonaro aumentó su caudal de votos en 3,7 millones, Lula lo incrementó en 10,37 millones. El resultado en los votos en disputa fue de 73/27 en favor del presidente Lula.

El PT entendió que se trataba de una nueva elección y reorientó completamente su campaña hacia los votos nuevos, movilizando todo su activo en multitudinarias demostraciones callejeras y poniendo en movimiento a un ejército de miles de influencers en las redes sociales, contribuyendo a generar una épica de campaña que logró aumentar la participación.

Mientras tanto, Flavio Bolsonaro repartía responsabilidades de su próximo gobierno, reafirmaba su decisión de indultar a Jair Bolsonaro y a los golpistas de 2022, dejaba que crecieran los temores de iliberalismo abiertos por su promesa de reformas constitucionales y no lograba despejar las sospechas de futuras pérdidas de beneficios sociales. Es muy probable también que el daño provocado por el respaldo a Bolsonaro de Trump y Milei ya no fuera neutralizado por la cercanía de Lula a Maduro y Castro, que ya no atemorizan a nadie.

Por cierto, también fueron importantes los beneficios entregados y comprometidos por el gobierno de Lula en las últimas semanas: el aumento de 15% a la Bolsa Familia, el alivio de deudas y créditos a emprendedores y el acortamiento de la jornada laboral. Pero la guinda de la torta de celebración de la reelección de Lula fue el ataque de Bolsonaro en el último debate contra el hombre de los nueve dedos, lo que permitió a Lula restablecer ante el país su diferencia biográfica y su identificación con el pueblo trabajador. Perdió el dedo a los 17 años, trabajando de tornero en la noche en una fábrica metalúrgica.

Por primera vez en la historia, quien llega segundo en la primera vuelta se convierte en presidente de Brasil. La hazaña de Lula es también la derrota de Trump y Milei, que hicieron campaña por Bolsonaro y seguramente lo respaldarán en su desconocimiento de un resultado que será importante para limitar la pretensión hegemónica de los Estados Unidos de Trump en América Latina.