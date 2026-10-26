Briones critica el relato económico de Kast: “Siempre me pareció una pésima idea hablar de un ‘gobierno de emergencia’”

El economista y exministro de Hacienda Ignacio Briones abordó este lunes la gestión del presidente José Antonio Kast ante el panorama económico que vive el país.

En Tolerancia Cero, Briones señaló que “nadie se imaginó que se iba a desinflar (la economía) como se desinfló”.

“Aquí, como economista, hago total mea culpa. O sea, nosotros, todos los economistas, el Banco Central, el Fondo Monetario, el anterior gobierno en sus proyecciones de presupuesto, todos pensábamos que este año la economía iba a crecer al menos dos y medio y vamos a crecer cero“, sostuvo.

Si bien precisó que no se le “puede echar la culpa a un gobierno que lleva nueve meses por tal resultado”, manifestó sus reparos sobre la administración actual.

“A mí siempre me pareció una pésima idea hablar de un ‘gobierno de emergencia’, hablar de que todo se caía a pedazos, después hablar de que el país estaba quebrado, porque de tanto repetir (…) afectas las expectativas“, criticó.

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Lo anterior, sumado al choque externo, al retroceso en la producción minera y a las afectaciones provocadas por el fenómeno de El Súper Niño en las actividades pesqueras y agrícolas, “ha generado como una tormenta perfecta”, explicó.

“Yo espero que el próximo año sea uno de recuperación. Pero a mí lo que más me preocupa es el desempleo (…) el desempleo va a seguir alto; hay distintas razones estructurales de aquello”, advirtió.

“No puede ser que quede la embarrada y no haya responsables”

Briones volvió a apuntar contra la respuesta que han dado las administradoras de fondos de pensiones (AFP) por la pérdida histórica del Fondo E.

El exsecretario de Estado aseguró que respalda el sistema de AFP; no obstante, afirmó que en esta ocasión ha sido “crítico porque me parece que hubo una gestión que a todas luces tomó un riesgo excesivo respecto a un fondo que se publicita como de bajo riesgo”.

También afirmó que la minuta de la Asociación de AFP que estima el impacto de la caída del Fondo E en las jubilaciones “desinforma”.

“Yo encuentro que eso es desinformar y eso es no tratar a las personas con la inteligencia que tienen. Ese es todo mi punto. Entonces, aquí creo que las explicaciones han sido malas por todos lados”, enfatizó.

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Sostuvo que es fundamental “que haya responsables” por el hecho. “No puede ser esto que en Chile, cuando quedan embarradas, no sea la culpa de nadie (…) A mí me indigna, porque le hace un flaco favor a aquello que defendemos”, sentenció.

#ToleranciaCero | Ignacio Briones, economista y exministro de Hacienda, por pérdidas en los fondos de las AFP: “Es fundamental que haya responsables. No puede ser que cuando queden embarradas en Chile no sea la culpa de nadie. Eso indigna mucho” 💻https://t.co/HSb8KtrAvK

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