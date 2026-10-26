Sebastián Aguirre y el impacto de la caída del Fondo E: “Un sistema que obliga a sus ciudadanos a cotizar en administradoras privadas debe construirse en la confianza”

Hay una consecuencia más en la cuestionada gestión que hicieron las AFP este año en el Fondo E, que aún no podemos calibrar, pero que puede ser MUCHO más grave para las administradoras y para el sistema de pensiones: se trata del daño en la confianza que la ciudadanía tenga en el modelo de capitalización individual.

Las AFP nunca han gozado de buena popularidad, pero luego de los retiros previsionales se rompieron ciertos mitos que permitieron, dentro del populismo campante, al menos mejorar en algo la imagen de la industria. Según Cadem, en septiembre de 2023 la percepción positiva llegó al 34%, máximo en la historia reciente del sistema.

Y luego, en la discusión de la reforma previsional, recibieron el espaldarazo político que consolidó su rol como protagonistas del sistema: la reforma del Gobierno del presidente Boric, junto con crear nuevos mecanismos solidarios, fortaleció también la capitalización individual al aumentar la cotización obligatoria que se dirige a las cuentas de cada trabajador.

La popularidad no subió gracias a eso, pero dejó lejos, muy lejos, cualquier consigna como “el fin a las AFP”.

Todo eso parece esfumarse en estas semanas. Porque no solo se ha cuestionado la gestión de las administradoras, también su falta de autocrítica y el trabajo comunicacional hacia los afiliados, después de que pasaran largos días en silencio frente a sus usuarios.

Un sistema que obliga a sus ciudadanos a cotizar en administradoras privadas DEBE construirse en la confianza. La reputación de ellas, entonces, es crítica. De lo contrario, se generan todos los incentivos para debilitar el sistema: ya sea a través de la informalidad, para evitar cotizar, o, peor aún, desmontándolo desde la acción política.

Y esos caminos, que parecían cerrados tras la última reforma, hoy podrían abrirse más rápido de lo que se piensa.