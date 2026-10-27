“Un clima que no da tregua”: Kast confirma despliegue de equipos de emergencia tras tornado en Requinoa y desbordes en la zona oriente

El presidente José Antonio Kast abordó a través de redes sociales la situación de emergencia provocada en distintos puntos del país por un nuevo sistema frontal.

“En estas últimas horas, seguimos enfrentando un clima extremo que no da tregua. Tornados, desbordes y lluvias concentradas en poco tiempo, en Requinoa o en Las Condes, en medio de octubre, algo completamente anormal”, lamentó.

En esa línea, informó que las cuadrillas de respuesta se encuentran desplegadas en las zonas afectadas para atender las emergencias.

“Hay que seguir atentos a las instrucciones de la autoridad a cargo y a seguir cuidándonos para no lamentar desgracias”, concluyó.

En estas últimas horas, seguimos enfrentando un clima extremo que no da tregua. Tornados, desbordes y lluvias concentradas en poco tiempo, en Requinoa o en Las Condes, en medio de octubre, algo completamente anormal. Los equipos del Gobierno y las instituciones a cargo están desplegadas para enfrentar estas emergencias. Hay que seguir atentos a las instrucciones de la autoridad a cargo y a seguir cuidándonos para no lamentar desgracias. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 27, 2026

Cabe recordar que durante la jornada un tornado de categoría EF-2 afectó a la comuna de Requinoa, con vientos de entre 179 y 218 kilómetros por hora, lo que dejó alrededor de 70 viviendas afectadas, al igual que el Colegio Tricahue de la zona.

Asimismo, en la noche de este lunes se reportaron desbordes de quebradas en comunas de la zona oriente, como Lo Barnechea, La Reina y Las Condes. Fue en esta última donde se registró la mayor afectación, debido a que el caudal volvió a impactar sectores residenciales.