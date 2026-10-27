Reportan cerca de 150 personas aisladas en el Camino a Farellones tras aluvión

Tras el cierre de la Ruta G-21 por el desborde de una quebrada, se reportó que cerca de 150 personas se encuentran aisladas en Farellones, en la comuna de Lo Barnechea.

Marcelo Arancibia, uno de los afectados, contó a T13 que quedó atrapado junto a otros trabajadores cuando regresaba de su jornada laboral.

“Quedamos atrapados nosotros un poquitito antes del aluvión, en el sector de La Ermita. Veníamos bajando de faena y nos agarró la tormenta de un segundo a otro, porque en la mina estábamos con sol y de repente, ya bajando, nos pilla esta tormenta”, relató.

En esa línea, señaló que “justo dos minutos antes del aluvión nosotros no alcanzamos a pasar y tuvimos que quedarnos aquí, en un sector que es pequeño, pero yo creo que somos unas 100 o 150 personas que estamos y que no podemos ni subir ni bajar”.

Precisó que alcanzaron a resguardarse en las oficinas de una de las empresas encargadas del mantenimiento de los caminos y que entre los aislados hay tanto trabajadores como turistas que “seguramente venían bajando de Farellones o Valle Nevado”.

Aunque indicó que probablemente pasarán la noche en el lugar, aseguró que se encuentran en buenas condiciones y a resguardo.