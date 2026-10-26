Sistema frontal: Bomberos evacúa a 25 personas desde el sector de San Carlos de Apoquindo

Sobre la emergencia en Las Condes, el capitán de la 19.ª compañía de Bomberos de Santiago, Cristóbal Stuardo, detalló que han efectuado diversos operativos en la zona para enfrentar la emergencia.

Las fuertes precipitaciones ocurridas en poco tiempo en la zona oriente de la Región Metropolitana han provocado una serie de estragos. Calles anegadas, quebradas activadas y casas inundadas, han sido algunas de las situaciones que han afectado a zonas de Las Condes, La Reina y Lo Barnechea.

“Lo más importante en este momento es que la comunidad entienda que estamos en situación de contingencia climática y lo más importante es que la gente mantenga resguardo en sus casas. Si las personas tienen segundo piso, que se mantengan en segundo piso y si se ven en situación de riesgo inmediato, que analicen las emergencias al número 132 de Bomberos”, explicó en diálogo con CHV.

En esa línea, detalló que “hemos estado respondiendo a algunos llamados de emergencia de personas que se encuentran con algún tipo de peligro por algún tipo de inundación en sus casas. Por eso hemos llamado a esas personas para irse a resguardo en un segundo piso”.

“Hemos evacuado ya hasta el momento alrededor de unas 25 personas en diferentes puntos de San Carlos de Apoquindo, y una vez que tengamos la posibilidad de acceder a la zona, vamos a volver a hacer un mapeo y un patrullaje preventivo para ver si hay alguna zona que requiera algún tipo de ayuda”, cerró.