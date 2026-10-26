Daniel Mansuy analiza el mensaje de Kast por las rebajas de penas: “Echó abajo toda la línea de defensa que el oficialismo había sostenido”

Palabras del Presidente de la República hoy día: “No hay explicación técnica ni criterio jurídico ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel. Prometimos ser un gobierno que ponía a las víctimas en primer lugar y a los delincuentes en su lugar, y hoy, frente a nuestro propio error, ese compromiso se pone a prueba”.

¿Qué quiso decir el presidente con estas palabras? Pues bien, muchas cosas, porque de pronto echó abajo toda la línea de defensa que el oficialismo había sostenido desde el ministro de Justicia hasta el presidente de la UDI, pasando por muchos personeros de estos días.

La decisión del Ministerio de Justicia fue un error y, por tanto, el Presidente respaldó al ministro, pero lo respaldó y lo mantiene en su cargo a sabiendas de que primero reconoce que se ha cometido un error.

Enseguida, la segunda pregunta tiene que ver con cómo el presidente intenta poner nuevamente a las víctimas en el centro, tratando de retomar el hilo de su campaña. ¿Cómo, si este fue el gobierno de la emergencia en seguridad y la lucha contra la delincuencia? Esta señal va en una dirección tan distinta.

Y, por último, me parece que el presidente quiso decir esto, y me parece que va en la dirección correcta, si es que acaso tengo razón: que todos los ministerios y todas las decisiones técnicas tienen que estar respaldadas por la consideración política. Así como no hay política sin técnica, porque eso termina muy mal, la técnica sin política no termina mucho mejor. Y es probable que, en esta decisión que ha hecho tanto ruido, el Ministerio de Justicia, el Presidente esté empezando a tomar conciencia de que su diseño original, donde la política era despreciada y menospreciada, parece que sí es muy importante y habría ahorrado un gran problema, al menos en esta materia.