Tras tornado: Suspenden clases en Requínoa para este martes 27 de octubre

Esta noche, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, entregó un balance del evento meteorológico que afecta a la zona centro-sur del país, desde las oficinas del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

En la instancia, la autoridad abordó la suspensión de clases en algunas comunas debido a las condiciones meteorológicas y los riesgos asociados a las precipitaciones.

“Tenemos una afectación por precipitaciones, tormentas eléctricas, probabilidades de aluviones, específicamente en la Región Metropolitana, en las comunas de la precordillera”, señaló Alvarado.

Cabe recordar que Las Condes, Colina, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Puente Alto, Peñalolén, La Florida, San José de Maipo y Pirque se encuentran bajo alerta roja.

¿En qué comunas se suspendieron las clases?

Hasta el momento, las suspensiones informadas corresponden a las siguientes comunas:

Las Condes : La medida afectará a los establecimientos ubicados dentro del polígono de seguridad reactivado por el municipio. Todos los recintos educacionales de la comuna de Requínoa .

