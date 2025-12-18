País Parque Nacional Torres del Paine

Se aplaza hasta el 1 de mayo de 2026 nuevo sistema de cobro diferenciado para ingresar al Parque Nacional Torres del Paine

Por Valentina Sánchez Cárdenas

18.12.2025 / 12:23

Inicialmente, la medida comenzaría a regir desde el 1 de enero.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Magallanes informó que se aplazará hasta el 1 de mayo de 2026 el nuevo sistema de cobro diferenciado para ingresar al Parque Nacional Torres del Paine.

“Tras evaluar los antecedentes técnicos y acogiendo las inquietudes manifestadas de las y los actores vinculados al turismo regional y nacional, se ha resuelto posponer la implementación de la nueva estructura de ventas y categorías de entradas establecida en la Resolución Nº 514/2025”, señaló la institución.

La medida estaba prevista para comenzar a regir el 1 de enero de 2026; sin embargo, fue aplazada hasta comienzos de mayo.

La decisión se tomó debido a que “justamente coincide con una temporada turística ya en curso, lo que generaría un escenario complejo para las asociaciones de turismo, aunque coinciden y apoyan el propósito central de regular los flujos de carga y proteger el ecosistema del parque”.

Desde Conaf indicaron que se encuentran trabajando para fortalecer la dotación de guardaparques para fiscalizar y controlar el cumplimiento de la nueva estructura de entradas (pases diarios y pases de dos o más días).

Así, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 se tomarán una serie de medidas transitorias para “otorgar certeza a la operación turística y permitir una adaptación gradual”.

  • Mantención del Modelo Actual: Se mantendrá la modalidad de venta de entradas vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 (entradas válidas para hasta 3 días consecutivos y entradas para más de 3 días)
  • Reajuste por IPC: Durante este periodo transitorio, las tarifas experimentarán únicamente el reajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado anual a marzo de 2025, equivalente a un 4,9%. Este reajuste se aplica anualmente a todas las unidades del Sistema Nacional de Áreas Protegidas administradas por Conaf
  • Alcance: Esta medida de postergación y transición aplica exclusivamente para el Parque Nacional Torres del Paine

