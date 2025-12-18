Se aplaza hasta el 1 de mayo de 2026 nuevo sistema de cobro diferenciado para ingresar al Parque Nacional Torres del Paine

Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.
Inicialmente, la medida comenzaría a regir desde el 1 de enero.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Magallanes informó que se aplazará hasta el 1 de mayo de 2026 el nuevo sistema de cobro diferenciado para ingresar al Parque Nacional Torres del Paine.
“Tras evaluar los antecedentes técnicos y acogiendo las inquietudes manifestadas de las y los actores vinculados al turismo regional y nacional, se ha resuelto posponer la implementación de la nueva estructura de ventas y categorías de entradas establecida en la Resolución Nº 514/2025”, señaló la institución.
La medida estaba prevista para comenzar a regir el 1 de enero de 2026; sin embargo, fue aplazada hasta comienzos de mayo.
La decisión se tomó debido a que “justamente coincide con una temporada turística ya en curso, lo que generaría un escenario complejo para las asociaciones de turismo, aunque coinciden y apoyan el propósito central de regular los flujos de carga y proteger el ecosistema del parque”.
Desde Conaf indicaron que se encuentran trabajando para fortalecer la dotación de guardaparques para fiscalizar y controlar el cumplimiento de la nueva estructura de entradas (pases diarios y pases de dos o más días).
Así, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 se tomarán una serie de medidas transitorias para “otorgar certeza a la operación turística y permitir una adaptación gradual”.
