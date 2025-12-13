Desde el 1 de enero de 2026: Parque Nacional Torres del Paine tendrá nuevo sistema de cobro diferenciado

La medida es parte de una "estrategia integral" en la gestión de visitantes, que se alinea con "prácticas aplicadas en parques nacionales a nivel internacional que enfrentan desafíos similares, como la sobredemanda y la exposición a riesgos naturales".

A partir del 1 de enero de 2026 se implementará un nuevo sistema de cobro diferenciado en el Parque Nacional Torres del Paine, según lo informado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Magallanes.

La medida “responde a la necesidad de estructurar y regular la creciente demanda turística, seguir fortaleciendo la seguridad de los visitantes y la sustentabilidad del parque”.

Este nuevo sistema es parte de una “estrategia integral” en la gestión de visitantes, que se alinea con “prácticas aplicadas en parques nacionales a nivel internacional que enfrentan desafíos similares, como la sobredemanda y la exposición a riesgos naturales”.

Parque Nacional Torres del Paine: Así será el nuevo sistema de cobro diferenciado

Con esta modificación, la compra de entradas será por tramos específicos, que se diferenciarán de acuerdo a los siguientes recorridos:

Full day

Base Torres

Circuito “W”

Circuito Macizo Paine

“Esto permitirá a cada visitante adquirir un ticket acorde a su itinerario, optimizando el flujo de personas y fortaleciendo el control operativo y de seguridad al interior del Parque”, destacó Conaf.

El cambio, además, permitirá tener mayor trazabilidad de los visitantes, “aspecto imprescindible para fortalecer la seguridad en el Parque, especialmente ante emergencias, cambios de condiciones y necesidades de respuesta o coordinación en terreno”.

Adicionalmente, y en el marco de esta implementación, la institución llevó a cabo una reunión informativa entre “autoridades locales y prestadores de servicios turísticos regionales, instancia en la que se plantearon dudas sobre la nueva estructura tarifaria”.

En la instancia “se explicó a las y los participantes un procedimiento para la obtención de beneficios de rebaja de tarifas, destinado a prestadores de servicios, con el objetivo de que la entrada en vigencia de la nueva estructura tarifaria no afecte eventuales impactos en paquetes turísticos que ya han sido vendidos a la fecha”.

Cabe recordar que el Parque Nacional Torres del Paine permanece abierto, teniendo cerrado el acceso al circuito Macizo Paine.