Rodri queda a un paso del Barcelona: en España dan por cerrado acuerdo con Manchester City

El Barcelona está a un paso de concretar uno de los grandes fichajes del mercado europeo. El cuadro catalán alcanzó un acuerdo con Manchester City para incorporar al mediocampista español Rodri Hernández, reciente campeón del mundo y elegido como el mejor jugador del Mundial 2026.

Medios españoles dan por prácticamente cerrada una negociación que se extendió durante varias semanas y que tuvo como principal obstáculo la valoración económica establecida por el conjunto inglés.

Por ahora, Barcelona y Manchester City todavía no han oficializado públicamente el traspaso, por lo que resta completar la documentación y los últimos trámites antes del anuncio definitivo.

Las negociaciones por Rodri

El interés del Barcelona tomó fuerza después de que el propio futbolista manifestara su intención de regresar a España y mostrara preferencia por incorporarse al proyecto deportivo del cuadro catalán.

Manchester City rechazó las primeras propuestas y mantuvo una elevada valoración por uno de los futbolistas más importantes de su plantel, pese a que al mediocampista le resta un año de contrato.

Barcelona elevó progresivamente sus ofertas hasta acercarse a las exigencias del conjunto inglés, lo que permitió destrabar las conversaciones durante este fin de semana.

Las distintas informaciones publicadas en España sitúan la operación en torno a los 70 y 75 millones de euros entre montos fijos y variables, aunque la cifra definitiva deberá conocerse una vez que los clubes comuniquen formalmente el acuerdo.

El mediocampista de 30 años también estuvo durante este mercado en la órbita del Real Madrid, que buscaba reforzar su centro del campo con uno de los principales referentes de la selección española.

Sin embargo, Rodri optó por priorizar la posibilidad de jugar en Barcelona, lo que permitió al equipo dirigido por Hansi Flick avanzar en las negociaciones con Manchester City.

Su eventual incorporación entregaría al técnico alemán una nueva alternativa de primer nivel para un mediocampo que ya cuenta con figuras como Pedri y Frenkie de Jong.