Schalper emplaza a los candidatos de centroizquierda tras respaldo del PC a Cristina Fernández

El diputado exigió a las y los abanderados de la centro izquierda expresar si están o no en línea con la defensa del Partido Comunista a la expresidenta argentina, condenada a prisión por delitos de corrupción.

Otra noticia internacional ha tenido repercusiones en Chile, luego que conocida la condena en contra de la expresidenta argentina Cristina Fernández, el Partido Comunista de nuestro país diera a conocer su respaldo y cuestionamiento a la sentencia, asegurando que esto que vemos en Argentina “ya lo hemos visto en otros países de la región”.

Por esto el diputado Diego Schalper (RN), miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, emplazó directamente a las cartas de la centroizquierda que disputarán las primarias presidenciales, Carolina Tohá, Jaime Mulet, Gonzalo Winter y Jeannette Jara, instándolos a dar a conocer sus posturas.

“Es una vergüenza, porque el Estado de Derecho no resiste que un partido político relativice los fallos tal y como lo hicieron cuando se trató el caso del alcalde Jadue”, expresó el parlamentario.

El propio exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, también se refirió al asunto a través de una columna de opinión en el medio trasandino Página12.

Allí, Jadue afirmó que “lo que vemos hoy no es justicia: es una venganza de clase” y que la condena contra Cristina Fernández tiene más que ver con una respuesta a sus acciones.

“Cristina no está siendo castigada por enriquecerse (cosa que no probaron), sino por tocar los intereses del capital concentrado: por ampliar derechos, por recuperar la soberanía de YPF, por enfrentar a Clarín, por poner a las Madres de Plaza de Mayo en la Casa Rosada y a los genocidas en la cárcel. Eso no se perdona”, dijo el exalcalde.