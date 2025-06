Daniel Jadue arremete contra condena a Cristina Fernández en Argentina: “Lo que vemos hoy no es justicia, es una venganza de clase”

Mediante una columna de opinión al medio argentino Página 12, Jadue criticó duramente el fallo de la justicia argentina.

El exalcalde de Recoleta y excandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, arremetió en contra de la la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner por delitos de corrupción.

En concreto, la Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó de manera unánime el recurso presentado por la defensa de la expresidenta y ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación política de por vida en el caso conocido como “causa vialidad”.

Mediante una columna de opinión al medio argentino Página 12, Jadue criticó duramente el fallo de la justicia argentina.

“No es la primera vez, ni será la última. Lo que vemos hoy no es justicia: es una venganza de clase. Cristina no está siendo castigada por enriquecerse (cosa que no probaron), sino por tocar los intereses del capital concentrado: por ampliar derechos, por recuperar la soberanía de YPF, por enfrentar a Clarín, por poner a las Madres de Plaza de Mayo en la Casa Rosada y a los genocidas en la cárcel. Eso no se perdona”, aseguró.

En esa línea, el exalcalde investigado por delitos de corrupción en Chile, agregó que “la condena a Cristina busca cancelar políticamente al kirchnerismo. La quieren proscripta, invisible, borrada del juego electoral, como hicieron con Lula en 2018, abriéndole la puerta a Bolsonaro. La receta es la misma: crear un clima mediático de linchamiento, judicializar decisiones políticas, manipular al Poder Judicial como un brazo armado del neoliberalismo”.

“La lección es clara: no basta con llegar al gobierno si no se disputa el poder real. Mientras la oligarquía controle los medios, la justicia, el aparato económico, la represión y la cultura, cualquier avance popular será perseguido como delito. La única solución de fondo es una transformación estructural del Estado: una reforma judicial radical, una democratización del poder económico, una Constitución nacida desde abajo”, cerró.