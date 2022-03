El diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, llamó a los militantes del partido a “atrofiar” el gobierno de Gabriel Boric, enfatizando que la colectividad “tiene que hacer oposición con todo”.

Durante un encuentro realizado la noche del lunes en un hotel de Las Condes, en el que participaron dirigentes, parlamentarios y convencionales constituyentes de RN, Schalper dijo que “la tarea que tiene el partido es usar las reformas de Gabriel Boric como un contrapeso de fuerza”.

En ese sentido, indicó que se debe “exigir al señor Boric que ejerza su liderazgo dentro de la Convención, y si no, no aprobarle sus reformas”, consignó La Tercera.

“Y eso lo entienden perfectamente los socialistas”, aseguró el diputado, “porque ya hemos estado conversando con ellos y créanme que ellos sí van a ejercer su poder y ya le han notificado al señor Boric que no van a avanzar ni en las 40 horas ni en la reforma X, si es que no modera a la Convención”.

Schalper planteó establecer una alternativa que “no puede ser del partido ni de la derecha. Tiene que ser una alternativa mayoritaria y eso se llama el proyecto de Michelle Bachelet. Fíjense la locura. Va a aparecer la centroderecha empujando el proyecto de Michelle Bachelet”, afirmó.

“Y no solo el proyecto de Bachelet, sino que además una reforma constitucional que cambie Apruebo y Rechazo por Sí y No; y eso es una cosa que tenemos que empujar para que la discusión no sea si aprobamos o rechazamos, ¿se fijan? Porque o si no, vamos a clavarnos con una marca que, se los puedo decir en carne propia, ya perdió. En cambio, es muy distinta que la marca del 11 de septiembre la nuestra sea el No”, aseguró.

Respecto al desarrollo de la administración que asumirá el 11 de marzo, el diputado dijo que RN, “más que nunca, tiene que hacer oposición con todo y dejarse caer los primeros tres días donde el ministro de Trabajo (sic) de Boric y decirle ‘ya po, ¿no éramos tan ágiles? ¿Dónde están las capacitaciones?’. Empezar a atrofiar”.

“Yo sé que quizás la idea de los gabinetes en las sombras fue un poquito incomprendida, si ustedes quieren, pero lo que hay detrás es ponerle presión al gobierno de Boric para que cumpla las expectativas sociales, que va a resultar con derechos sociales universales, porque o si no, no vamos a tener ninguna capacidad de competir contra eso en septiembre”, añadió.

Finalmente, Schalper les expresó a sus colegas de partido que, como RN, “no tenemos cómo competir contra el derecho de la vivienda gratuita y universal. De ninguna manera, salvo que aterricemos los primeros 100 días de Boric exigiéndole que le cumpla a la gente con los campamentos”.

Por ello, el parlamentario propuso “presionar desde el Congreso y desde el partido a que Boric cumpla sus promesas y que no venda humo (…) o si no, no vamos a tener ninguna capacidad de competir contra eso en septiembre”.

“Yo no tengo ninguna duda que si el dilema es votar que sí al derecho a la vivienda, y votar que no rechazo es no tener derecho a la vivienda, no tengo cómo ganar. Por lo tanto, yo tengo que haber -perdóneme el francés doctora (María Luisa) Cordero- me… la cancha un poquito antes”, concluyó.