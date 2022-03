El convencional constituyente Cristóbal Andrade dijo que su par Rodrigo Rojas Vade no participaría en la sesión de este martes de la Convención Constitucional.

El representante del distrito 13 manifestó su intención de retomar sus funciones a partir del 1 de marzo, debido, entre otros aspectos, a que aún no se aprueba el proyecto que permitiría su salida del órgano redactor.

Sin embargo, durante la presente jornada, Andrade afirmó que, según la información que maneja, Rojas Vade no participaría hoy finalmente en el pleno de la Convención.

Se espera que la mesa directiva del órgano aclare la situación del convencional aludido.

El convencional Cristóbal Andrade dice que, según la información que maneja, Rodrigo Rojas Vade no participaría hoy finalmente en el pleno de la Convención. Estamos a la espera de lo que confirme la mesa directiva. — Josefina de la Fuente (@josefina_delaf) March 1, 2022

Lee también: Comisión de Sistemas de Justicia aprueba indicación que limita a 12 años la duración de los ministros de la Suprema

Pese a ello, el lunes la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, manifestó que no comparte la decisión de Rojas Vade, pero precisó que no existe un mecanismo que le impida no retomar sus funciones.

Debido a esto, Quinteros le solicitó al Senado que resuelva la tramitación de la reforma constitucional que aborda el tema.

Horas más tarde, la presidenta del Senado, Ximena Rincón, emplazó a Rojas Vade a renunciar al cargo, ya que, según indicó, “el artículo 60 de la actual Constitución Política de la República establece la renuncia de los convencionales por enfermedad grave y esta situación la tiene que calificar el TC”.

“Por lo tanto, lo primero en señalar es que aquí el señor Rojas Vade podría venir a la Convención y renunciar. Creo que es lo que correspondería y transparentaríamos un hecho que es importante”, agregó.

No obstante, Rincón informó que el proyecto que trata sobre un mecanismo de reemplazo será votado este miércoles en la Sala.