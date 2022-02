La presidenta del Senado, Ximena Rincón, emplazó al convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade para que renuncie al cargo y anunció que la reforma que permite el reemplazo de independientes será votada este miércoles por la corporación.

Luego que el ex integrante de la ex Lista del Pueblo informó que este martes retomará sus funciones en el órgano redactor, la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, le solicitó al Senado “resolver” la situación a través de la legislación.

Al respecto, Rincón respondió esta tarde precisando, en primera instancia, que “el artículo 60 de la actual Constitución Política de la República establece la renuncia de los convencionales por enfermedad grave y esta situación la tiene que calificar el TC”.

“Por lo tanto, lo primero en señalar es que aquí el señor Rojas Vade podría venir a la Convención y renunciar. Creo que es lo que correspondería y transparentaríamos un hecho que es importante”, agregó.

Por otra parte, la presidenta del Senado dijo que en relación con el reemplazo de convencionales que sean independientes, “efectivamente hay un vacío legal” y mencionó que “nosotros presentamos una normativa en cuanto este hecho se provocó en la Convención, yo soy de hecho autora de una de las mociones, y está aprobado y no se pudo tramitar por falta de quórum en la última sesión del mes de enero”.

En ese sentido, Rincón llamó “al constituyente Rojas Vade a que renuncie. A que venga a la Convención y renuncie, que es un acto honestidad, de transparencia, que el país agradecería”.

“Creo que a esta altura que él vuelva a la Convención Constitucional, una persona que le mintió no solo a sus pares, sino a todo el país y a sus electores es algo que daña el prestigio de un órgano que lo que debiera ser es hacer el trabajo que le encomendó la ciudadanía y presentarle al país un proyecto de nuevo texto constitucional”, continuó.

Bajo ese punto, Rincón explicó que “lo que hace el proyecto que está para ser votado este miércoles en Sala, en segundo orden de la tabla del día por acuerdo de comités de hoy, es proveer el reemplazo. Es eso en lo que hay vacío hoy día, no en la posibilidad de que él deje de ser convencional constituyente porque tiene, según lo que se nos ha dicho, un grave problema de salud”.

Posteriormente, se le preguntó si, a su juicio, el proyecto contaría con los votos necesarios en el Senado para que pueda ser aprobado. “Yo creo que sí. Es un proyecto que se discutió de manera larga en la comisión de Gobierno (…) y si no se votó antes es porque producto de todos los proyectos que se sacaron en el último mes de trabajo legislativo, no hubo al final de la labor legislativa espacio para votarlo, no había quórum para votarlo. No un problema de votos, sino de quorum”, respondió.