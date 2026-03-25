SAG suspenderá certificación de exportaciones avícolas tras confirmar caso de influenza aviar en plantel industrial

Desde la institución indicaron que el abastecimiento interno de productos avícolas, como carne de ave y huevos, está asegurado, y que su consumo "no representa riesgo para la salud pública".

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó que suspenderá la certificación de exportaciones avícolas luego de confirmar el primer caso positivo de influenza aviar en aves de postura en un plantel industrial en la comuna de El Monte, en la Región Metropolitana.

Debido a la situación, se activaron los protocolos sanitarios necesarios para “contener y erradicar la enfermedad en el menor tiempo posible, y conforme a las normativas internacionales, Chile autosuspendió la certificación de exportaciones de todo tipo de productos avícolas”, indicó la institución en un comunicado.

El evento zoosanitario ya fue comunicado por el SAG a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y, de manera paralela, comenzará gestiones mediante las agregadurías agrícolas en los principales mercados a los que Chile exporta productos agrícolas y evaluará los casos para “retomar la certificación de exportaciones avícolas a la brevedad posible”.

Lee también: Autoridades supervisaron pruebas técnicas de cabinas del Teleférico Bicentenario: Obras llegaron a 75% de avance

Bajo ese contexto, “se mantendrán coordinaciones con países con los que existen acuerdos de zonificación zoosanitaria, como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia y Reino Unido; y asimismo, se abordará la situación de manera individual con otros mercados, con el fin de avanzar ágilmente en el proceso de reapertura y restablecer los envíos en el menor plazo posible”.

En el documento, el Servicio señaló que el abastecimiento interno de productos avícolas, como carne de ave y huevos, está asegurado, y que su consumo “no representa riesgo para la salud pública”.

Asimismo, el caso de influenza aviar es parte de un brote de la enfermedad a nivel país, y que ya se ha detectado en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, La Araucanía y Magallanes con afectación en aves silvestres y de traspatio.

Debido a ello, el SAG “ha estado trabajando de manera coordinada a través de la Mesa Técnica de Influenza Aviar liderada por Senapred, desde que se detectó el primer caso en aves silvestres en el humedal El Yali, región de Valparaíso, el 4 de marzo pasado, instancia en la que también participa Sernapesca, Conaf, el Ministerio de Salud, entre otros organismos”.