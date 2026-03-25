Autoridades supervisaron pruebas técnicas de cabinas del Teleférico Bicentenario: Obras llegaron a 75% de avance

La iniciativa beneficiará a 6 mil pasajeros de las comunas de Huechuraba, Providencia y Las Condes.

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, supervisó este miércoles los avances de la construcción del Teleférico Bicentenario, que unirá Tobalaba con Ciudad Empresarial en un trayecto de 13 minutos.

Durante la jornada se realizaron las primeras pruebas técnicas de las cabinas del nuevo sistema de transporte, que tiene un avance del 75% y se estima que estará operativo a inicios de 2027.

“Estamos contentos de ver este tipo de proyectos innovadores que dan soluciones efectivas a temas de transporte de la ciudad, que ocupan tecnología, que incorporan el mecanismo de colaboración público-privada y que además aportan a la economía y el empleo. En este caso, resolviendo dificultades de conectividad”, destacó Arrau.

A la iniciativa asistieron las autoridades comunales de Huechuraba, Providencia y Las Condes, además de la directora (s) de Parquemet, Paula García, y representantes de la sociedad concesionaria del Teleférico Bicentenario.

El alcalde de Huechuraba, Max Luksic, recalcó la importancia de este nuevo sistema de transporte en medio de la contingencia por el alza del precio de los combustibles.

“Por años ha sido un sueño para los vecinos de Huechuraba y de gran parte de Santiago. Esperamos que el primer teleférico urbano del país pueda usarse como medio de transporte público y no solo turístico (…) En tiempos complejos económicamente, y cuando vemos que los precios de los combustibles están al alza, es muy importante que sigamos fortaleciendo el transporte público”, señaló.

Por su parte, el jefe comunal de Providencia, Jaime Bellolio, apuntó a la importancia de que el proyecto “esté plenamente integrado al Metro. Providencia es una comuna que recibe cerca de dos millones de personas al día” y “contar con un transporte público fortalecido y bien conectado es fundamental para mejorar la experiencia de quienes viven, trabajan o visitan nuestra comuna”.

En la misma línea, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, remarcó en la alianza público-privada que hizo posible la construcción del teleférico urbano: “Las alianzas público-privadas son donde vemos el progreso de nuestro país”.

Teleférico Bicentenario: Así será su recorrido

La línea del Teleférico Bicentenario –que contempló una inversión de 80 millones de dólares– se extenderá por 3,2 kilómetros, empezando por el Canal San Carlos, que está a 250 metros de la estación Tobalaba del Metro y finalizará en el Parque Metropolitano, ubicado en Ciudad Empresarial, en Huechuraba.

De acuerdo a lo que detallaron las autoridades, cada cabina tendrá una capacidad para transportar a 10 personas.

Serán un total de 121 cabinas —fabricadas en Suiza a cargo de la empresa Doppelmayr—, y cada una tendrá una capacidad máxima para 10 pasajeros, “permitiendo transportar a 3.000 pasajeros por hora en cada sentido, es decir, un total de 6.000 pasajeros por hora”.

Adicional a las cabinas, la iniciativa incluye la construcción de 19 torres, tres estaciones, un edificio técnico en el punto de quiebre, obras complementarias como accesos, paisajismo y equipamiento electromecánico”.