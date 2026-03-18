SAG confirma caso de influenza aviar H5N1 en aves de traspatio en la Región Metropolitana

La institución indicó que se mantiene el reforzamiento de la vigilancia sanitaria y el refuerzo de las medidas de bioseguridad en planteles productivos.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó un caso de influenza aviar H5N1 en aves de traspatio en la Región Metropolitana.

La situación, que se registró en un traspatio del sector de Bollenar en Melipilla, fue confirmada tras una denuncia por mortalidad de aves domésticas.

El anuncio del organismo ocurre en el marco de la activación, el 4 de marzo pasado, del Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria tras la detección del virus en aves silvestres (cisnes coscoroba) en el humedal El Yali en la Región de Valparaíso.

A ese caso se sumaron los hallazgos de “un caso en aves silvestres en San Clemente, Maule; un foco en traspatio en la comuna de Nogales, Valparaíso; y dos traspatios en O’Higgins, en las comunas de Pumanque y Las Cabras”.

El SAG activó los protocolos establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) para controlar la enfermedad y evitar su propagación a otras zonas del país.

Asimismo, “se mantiene el reforzamiento de la vigilancia sanitaria tanto en cuerpos de agua como en traspatios, así como el refuerzo de las medidas de bioseguridad en planteles productivos, considerando que en esta época se produce el regreso de las aves migrantes hacia el hemisferio norte”.

Desde el organismo recalcaron que “al no existir casos positivos en planteles comerciales, Chile mantiene su estatus sanitario de país libre de influenza aviar altamente patógena”.

También hicieron un llamado a los tenedores de aves al refuerzo de las medidas de bioseguridad, teniendo en cuenta que “el virus se encuentra presente en aves silvestres en el país, lo que aumenta el riesgo de contacto con aves productivas o de autoconsumo. Esto implica mantenerlas siempre en un gallinero protegido, donde el alimento y el agua no puedan ser compartidos con aves silvestres eventuales portadoras del virus”.