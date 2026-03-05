SAG confirma presencia de influenza aviar en aves silvestres en Valparaíso y llama a reforzar medidas de seguridad

El organismo llamó a las personas propietarias de aves en todo Chile a "reforzar las medidas de bioseguridad en sus gallineros, evitando el contacto con aves silvestres que pudieran ser portadoras del virus".

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) detectó la presencia de influenza aviar H5N1 en aves silvestres en el Humedal El Yali, en la Región de Valparaíso.

Luego de recibir denuncias por mortandad de cisnes coscoroba en el sector mencionado, funcionarios de la institución analizaron muestras obtenidas, las que “resultaron positivas al virus”.

El organismo llevó a cabo un “plan de vigilancia intensiva por influenza aviar” desde hace un par de meses, debido a la circulación de dicho virus en el hemisferio norte y a la temporada de migración de aves.

A ello se suma la alerta sanitaria por la “confirmación de la enfermedad en planteles productivos en Argentina y en fauna silvestre en Uruguay y Brasil”.

El Servicio indicó que al tratarse de casos confirmados en aves silvestres “la situación no implica el cierre de mercados para Chile, manteniendo su estatus sanitario de país libre de influenza aviar altamente patógena en aves comerciales”.

Influenza aviar en Valparaíso: SAG refuerza medidas de prevención

Debido a esta situación, el SAG activó el Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria y “comenzó el trabajo de vigilancia y muestreo en el sector afectado, estableciendo en paralelo coordinaciones con organismos públicos como Sernapesca, Senapred y el Ministerio de Salud, así como con el sector privado, considerando la cercanía del hallazgo a planteles avícolas“.

La institución remarcó que la influenza aviar es “altamente contagiosa”, no tiene cura y puede afectar a aves domésticas y silvestres y transmitirse a otras especies, incluido el ser humano.

Con el fin de evitar contagios, el SAG “hace un llamado urgente a las personas propietarias de aves en todo el territorio nacional, a reforzar las medidas de bioseguridad en sus gallineros, evitando el contacto con aves silvestres que pudieran ser portadoras del virus”.

En aves, los síntomas son:

Falta de apetito

Descoordinación

Plumaje erizado

Dificultad respiratoria con secreciones nasales

Diarrea

Disminución en la postura de huevos (con cáscaras blandas o deformes)

Hinchazón de cabeza

Coloración azulada en cresta, barbillas o patas

Postración o muerte

En caso de constatar dichos síntomas, se debe contactar inmediatamente al SAG al teléfono 2 2345 1100 (lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas) o al correo oficina.informaciones@sag.gob.cl.