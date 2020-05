“Hay un nivel de pobreza y hacinamiento (…) del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía”. Esas fueron las palabras del ministro de Salud, Jaime Mañalich, que encendieron la polémica el jueves.

Tras la entrevista con Mucho Gusto de Mega, el ministro fue acusado de “desconexión” con la realidad de Chile. Varios políticos, entre alcaldes y parlamentarios, salieron a criticarlo.

— Miguel Crispi (@MiguelCrispiS) May 28, 2020

Es realmente inaudita esta excusa de ministro Mañalich. Los alcaldes le pidieron cuarentena total, recalcando una y otra vez que no era lo mismo una cuarentena en el sector oriente que en la zona poniente, precisamente por el hacinamiento (entre otros aspectos). ¡No escuchó! pic.twitter.com/lJ9Ea4ZqiK

— Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) May 29, 2020

No le da vergüenza Ministro Mañalich reconocer q no tenia “conciencia “ de la pobreza y hacinamiento que existe en Su país? Pasa lo mismo con presidente @sebastianpinera y resto de gabinete imagino, cómo elaboran políticas públicas? escandaloso,son el ejecutivo no club de amigos https://t.co/MBuCflw8t1

— Carmen Hertz Diputada #Apruebo (@carmen_hertz) May 28, 2020