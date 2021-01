Beatriz Sánchez dejó atrás la opción de un segundo camino presidencial. La líder del Frente Amplio quiere ser convencional por el distrito 12, el cual comprende a las comunas de La Pintana, Pirque, Puente Alto, San José de Maipo y La Florida.

Pero la ex candidata presidencial no tendrá que competir sólo con políticos en su distrito. Es que en su propia lista hay un rostro conocido. Se trata del actor Bastián Bodenhöfer.

“La mayoría del país quiere un Chile digno, democrático y feliz”, sostuvo el candidato del Partido Comunista, que junto a Sánchez, disputarán con las cartas de los otros sectores que también tienen caras conocidas.

Una de ellas es la abogada Macarena Venegas, que se sumó a la carrera como independiente, con el apoyo de Evópoli. “Creo que tenemos que construir consenso y por eso las personas independientes podemos representar mejor”, apuntó la ex conductora de Veredicto.

Son varias las cartas que vienen del mundo de la cultura o la televisión. Todos dicen que su misión será llevar la voz ciudadana a la Convención Constitucional. Incluso algunos dejaron en pausa sus trabajos para hacer campaña.

“¿Cómo queremos que sea Chile? ¿Queremos que sea un Estado Federal en vez de unitario?”, se cuestiona René Naranjo, candidato independiente por el distrito 8, que abarca las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil.

Otra que también se sumó a la carrera para redactar la nueva Carta Fundamental es la periodista Lucía López, que buscará un cupo por el distrito 10, que contempla a La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago.

La candidata independiente señaló que quiere contribuir con ideas progresistas: “fortalecer ideas que nos quieren conducir a un Estado que sea más fuerte y protector, que garantice derechos”.

La actriz Malucha Pinto es otro de los rostros que quiso asumir el desafío, quien aseguró que enfrenta este desafío para asumir un total compromiso con la “democracia, con los Derechos Humanos, con la inclusión, con la cultura y, por supuesto, con las mujeres”.

La inscripción de candidatos ocurrió tras conversaciones de última hora. La más complicada hoy es Chile Vamos y el Partido Republicano. “Vamos Por Chile” tiene a una candidata de los republicanos en el distrito 10 que generó enojo en el oficialismo. Se trata de la columnista Teresa Marinovic.

“Pedimos aprobar un pacto circunscrito a constituyentes. La señora Marinovic nunca estuvo en la lista, y de haber estado, no habríamos dado el ok. ¡Inaceptable faltar a los acuerdos entre gallos y media noche!”, escribió el ex ministro de Defensa en su cuenta de Twitter.

Confianzas quebradas deja la inscripción de candidatos en algunos bloques. Cartas que entre famosos y otros más políticos tendrán que ver cómo convencer a los ciudadanos de que su lista es la mejor opción. Para eso los candidatos tienen 90 días antes que sea la elección de los 155 miembros que formarán la Convención Constitucional.