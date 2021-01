“Mi plan es hacer el primer mes, de los tres de campaña, un proceso que se llama la escucha, porque también así trabajamos en el colectivo Aracataca; escuchando, abriendo el cuerpo, el espíritu, el corazón, para sentir, escuchar y conocer profundamente lo que ahí está ocurriendo“.

Así define Malucha Pinto lo que serán sus primeros días dentro del proceso constituyente tras anunciar este viernes su candidatura oficial a la Convención Constitucional (CC). La actriz y teatrista nacional, tal como se autodefine, aseguró que enfrenta este desafío para asumir un total compromiso con la “democracia, con los Derechos Humanos, con la inclusión, con la cultura y, por supuesto, con las mujeres”.

A dos días de que finalice el periodo de inscripción de candidaturas para su posterior elección el 11 de abril, en conversación con CNN Chile, Malucha dio a conocer cuáles son sus principales motivaciones, los lineamentos con los que pretende guiarse en este camino en representación del distrito 13 (El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón) y sus compromisos con el país del futuro.

El camino hacia la Convención Constitucional

Su trabajo territorial, mediante el Colectivo y Fundación Aracataca, fue fundamental para que Malucha decidiera dar este gran paso. Según contó, “justo se abrió esta posibilidad de la Convención Constitucional, y en realidad desde distintos lados me han invitado. No sabía, lo pensé mucho, lo dudé hasta que me incitaron del distrito 13, específicamente desde la comuna de El Bosque“.

Precisamente en dicha zona y al sur de la Región Metropolitana, es que la actriz junto al colectivo se han desplegado. “Llevamos 23 años trabajando en distintos territorios y (…) hemos desarrollado un trabajo de escucha muy importante. Hemos estado instalados en distintas poblaciones, en distintos campamentos, haciendo un trabajo horizontal, participativo, conociendo todo lo que ocurre en esos territorios“.

“Con todo ese material, nosotros hemos hecho teatro, distintos montajes, entendiendo el teatro como un espacio de transformación, como un espacio de conversación, de un modo uno abre ahí una asamblea popular”, relató Malucha.

Y fue en entonces a raíz de dicha labor que surgió la invitación y decisión de ser parte de la CC.

—¿La candidatura será como independiente o parte de un partido político?

—Yo soy una persona independiente, pero me abrió un cupo el Partido Socialista, entonces voy en la lista de ese partido. Pero quiero dejar súper claro de que a pesar de que voy en esa lista, yo voy a trabajar y me voy a desempeñar como independiente en la Convención Constitucional. No me siento obligada ni llamada a alinearme, voy a tener mi propia voz y opinión, y voy a llevar la voz, opinión y sentir de la gente del distrito 13.

Post estallido social

“Después del 18 de octubre, todo lo que nosotros intuíamos como colectivo teatral y fundación, ocurrió. Nosotros sabíamos y lo intuimos hace 20 años, que aquí había una situación que iba a reventar, que había una situación que iba a producir una tremenda crisis en Chile, justamente porque había un mundo que no estaba incluido, que estaba invisibilizado, que tenían demandas que no estaban siendo escuchadas y que había un trato que no era digno”, dijo Malucha.

Fue a partir de entonces que la actriz, según contó, formó parte de las movilizaciones desatadas en la denominada Plaza Dignidad, participando también en cabildos y asambleas territoriales.

“Fui parte todo este proceso de la asamblea por un pacto social, donde estuvimos largamente reflexionando en torno a las nuevas maneras de hacer política, ver qué estaba ocurriendo, intentando sentir de verdad de qué se trataba este movimiento que es inédito, distinto, diverso, creativo. Un movimiento que volvió a poner a los chilenos y chilenas a conversar sobre Chile“.

Sin duda que el Acuerdo por la Paz firmado por diferentes partidos del país y que consagró el actual proceso constituyente, logró consolidar un hecho sin precedentes. Aunque por parte de la actriz, “por supuesto que me hubiera gustado que fuera de otra manera y no con este acuerdo que se armó bajo cuatro paredes, donde no estuvo presente la ciudadanía y las organizaciones sociales. Pero como decía Pablo Neruda, ‘lo perfecto es enemigo de lo bueno'”.

De todos modos, asegura que es un proceso único, ya que “por primera vez vamos a tener la posibilidad de votar una Constitución (…). Y eso es algo que me convoca, que me apasiona, mi corazón está ahí puesto. Espero y quiero ser una buena representante justamente de la sociedad civil, la ciudadanía y el distrito 13“, expuso.

“Una cultura de la dignidad”

“Este es un momento crucial en Chile, es un momento profundo en que aprobar una nueva Constitución significa abrir la puerta y sentar las bases para que tengamos un cambio profundo y estructural, no una reforma cosmética. Hasta que podamos instalar una cultura de la dignidad en Chile”, declaró Malucha Pinto.

Pero en este proceso, recalcó que hay aristas como la inclusión y los Derechos Humanos que son fundamentales para asegurar una sociedad del futuro. Por ejemplo, “si no hay inclusión en Chile a nivel económico, político y educacional, en todos los ámbitos, no somos un país sustentable, no es posible. Y la inclusión es un cambio cultural“.

“Si no hay un respeto irrestricto a los DD.HH., tampoco es un país sustentable, porque vamos a vivir en permanente conflicto y crisis, donde hay un sector enorme de la población que se siente arrasado, depredado y vulnerado en sus derechos”, agregó.

—Como mujer y actriz, ¿cuáles son los principales puntos que debe incluir la Constitución en estos ámbitos?

—Creo que está todo de algún modo encadenado, hay una situación sistémica. Los DD.HH. tienen que ver con los derechos de las mujeres. Y no lo veo solo como derechos de las mujeres, sino aquí hay una mirada femenina respecto al futuro. Significa una mirada que tiene que ver con el respeto al medio ambiente, saber que somos parte de algo mucho mayor y que todos estamos concatenados. Este es un tiempo femenino. Estamos viviendo una crisis planetaria, esta pandemia ha puesto en manifiesto lo mal que estamos viviendo, lo desconectados de nosotros mismos, de los demás, de la cooperación, de la solidaridad y eso es fundamental para dar respuesta a la crisis tremenda que se vive en el planeta entero. La crisis del sistema neoliberal, no es solo una crisis nacional, es una crisis planetaria de un sistema que no dio respuesta al ser humano.

Pensiones

—En una oportunidad anterior, señalaste que actualmente estabas cesante y que recibías una jubilación de $27 mil. Frente a esto, ¿cuál es su planteamiento frente al actual sistema de pensiones?

—Es un tema que tenemos que discutir entre todos. Básicamente siento que en las pensiones, las mujeres somos las más perjudicadas. Las mujeres que trabajan en su casa no tienen pensiones (…). Las cuidadoras, por ejemplo, todas las cantidades de mujeres que se quedan en sus casas para cuidar a sus hijos o hijas en situación de discapacidad, o a los ancianos de las familias, quién las apoya, dónde están sus pensiones. Estas mujeres cumplen una función fundamental en Chile, una función que debería cumplir el Estado.

—¿Cómo debiera plasmarse este cambio en la nueva Constitución?

—Tenemos que tener un sistema de pensiones basado en la cooperación y que nos apañemos los unos a otros, sobre todo en una sociedad que está envejeciendo.

Asimismo, y tras defender arduamente el segundo retiro del 10%, la actriz criticó al Ejecutivo, asegurando que “este gobierno ha transitado la pandemia con prácticamente ninguna colaboración, apoyo o empatía con la ciudadanía. Todo lo que ha ocurrido ha salido de nosotros, con nuestros ahorros”.

Asimismo, extiende los cuestionamientos respecto al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), proyecto basado en el libre comercio multilateral y que fue recientemente respaldado por la actual ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga.

Frente a este escenario, Malucha hizo un llamado a alcaldes, concejales y candidatos a la Convención Constitucional a “manifestarse y detener este tema de este acuerdo siniestro para Chile”.

“Si es que se aprueba el TPP-11, que es un acuerdo internacional, no tiene ningún sentido la Convención Constitucional, porque esto va a estar por sobre lo que acordemos ahí”, sentenció.