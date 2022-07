La senadora Ximena Rincón aseguró este jueves que no renunciará a la Democracia Cristiana (DC). Esto, luego de que confirmara que va por la opción Rechazo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, a pesar de que su partido se definió por el Apruebo.

“Yo no voy a renunciar a la Democracia Cristiana. No lo hice en momentos tremendamente dolorosos donde no se respetó la democracia y no lo voy a hacer ahora”, señaló durante una rueda de prensa en la que también participó Fuad Chahin y Matías Walker.

Rincón recordó que ingresó al partido a los 14 años y se ha mantenido en él “a pesar de que no he compartido muchas veces las decisiones que se toman”.

“Yo actuaré de acuerdo con mis convicciones y obviamente voy a trabajar con todos aquellos que creemos que el texto que se nos propone no es bueno para el país”, señaló.

🔴 AHORA | Senadora Rincón: "No voy a renunciar a la Democracia Cristiana". 📡Señal en vivo: https://t.co/O6m2VH17EP#NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/lyP7c7S4ak — CNN Chile (@CNNChile) July 7, 2022

“El partido está tensionado hace mucho tiempo y por esa misma tensión pedimos que fuera un militante, un voto, y cuando se nos negó esa posibilidad, pedimos que se permitiera la libertad de expresión habiendo dos espacios, uno para quienes creían que esta era una buena opción y para los que creíamos que no era buena”, agregó.

Finalmente, la senadora señaló que no participará en campañas del Rechazo para otros partidos políticos. “Vamos a explicar nuestra posición en todos los espacios que sea posible. No haremos campaña en una franja de un partido político, pero no son los únicos espacios que existen para hacer campaña”, recalcó.