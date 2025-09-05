País hospital de osorno

Revelan las identidades (y los sueldos) de los detenidos por torturas en el Hospital de Osorno: Fueron despedidos de la institución

Los sujetos desempeñaban funciones como apoyo administrativo y apoyo logístico antes que fueran despedidos del recinto hospitalario.

Este pasado jueves, fueron detenidos tres de los cuatro acusados de torturar a un trabajador diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) al interior del Hospital de Osorno.

Los hechos ocurrieron en 2018, y desde entonces los inculpados seguían desempeñando funciones sin sanciones dentro del recinto hospitalario.

Sin embargo, durante los últimos días se dieron a conocer videos sobre las agresiones, en las que se podía ver a la víctima amarrada e incluso siendo obligado a simular sexo oral.

El día de ayer se dio a conocer la devinculación de los tres sujetos que seguían trabajando en el hospital y recibían sueldo según el detalle de sus remuneraciones de julio pasado.

En este sentido, Radio Biobío reveló que Rodrigo Reyes Melo, recibía un sueldo bruto de $2.384.190 como apoyo administrativo.

En el caso de Erardo Gallardo Alarcón, percibía una remuneración de $1.183.877 también como apoyo administrativo.

Por su parte, Jhonatan Navarro Guerrero desempeñaba funciones como apoyo logístico, por las que recibía un sueldo bruto de $1.846.460

El último sujeto es Jairo Báez Huaiquián, sobre quien no había detalle sobre su sueldo bruto.

