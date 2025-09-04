Detienen a tres implicados en vejaciones a exfuncionario del Hospital de Osorno

La fiscal jefe de Osorno, María Angélica De Miguel, instruyó a la PDI la aprehensión de cuatro exfuncionarios del Hospital Base San José de Osorno. De ellos, tres ya fueron detenidos, mientras que el cuarto continúa siendo buscado.

Durante este jueves, la Fiscalía de Osorno llevó a cabo la detención de tres de los cuatro presuntos responsables de torturas y vejaciones graves contra un profesional con Condición del Espectro Autista (CEA), quien trabajó en el área de informática del Hospital Base San José Osorno entre 2018 y 2020.

Las diligencias fueron coordinadas por la fiscal jefe de Osorno, María Angélica De Miguel, en el marco de la investigación por presuntos delitos de tortura. En ese contexto, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI concretó la aprehensión de tres sujetos.

La fiscal De Miguel señaló a Radio Biobío que se solicitaron cuatro órdenes de detención: “Confirmamos que, de las cuatro personas, tres han sido detenidas ya por la PDI, quedando pendiente una restante, que se está buscando en la ciudad de Osorno”.

Durante este viernes 5 de septiembre, los exfuncionarios del recinto hospitalario pasarán a una audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Osorno.

El otro proceso

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, ofició al Servicio de Salud Osorno (SSO) la entrega inmediata de todos los antecedentes relacionados con el caso. La respuesta a este requerimiento fue remitida el 3 de septiembre.

En este contexto, se han aplicado diversas medidas:

La designación de un enviado especial, representado por un abogado del gabinete ministerial, quien ya se encuentra presente en el Hospital de Osorno.

La entrega de todos los antecedentes del sumario administrativo y de la denuncia al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

(INDH). Mediante oficio, se instruyó al SSO ejecutar de manera inmediata las sanciones establecidas en los sumarios administrativos, que derivaron en la destitución de los cuatro funcionarios involucrados en estos graves hechos.

La apertura de un sumario administrativo por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, por “omisión de denuncia a la Fiscalía de los directivos de la época y revisión de los procedimientos administrativos que en su momento habían concluido con el sobreseimiento de los involucrados”

