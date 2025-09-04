Padre de exfuncionario sobre trabajadores desvinculados del Hospital de Osorno: “Se confabularon para testimoniar en contra de mi hijo”

El padre del exfuncionario del Hospital Base San José de Osorno se refirió a las vejaciones que enfrentó su hijo entre el 2018 y 2020.

Durante esta semana se dio a conocer un caso que conmocionó a la población, debido a la brutalidad de los videos que se difundieron en redes sociales, donde aparece un profesional con Condición del Espectro Autista (CEA) que habría sido maltratado por sus compañeros de trabajo en el Hospital Base San José de Osorno.

Sobre el presente de la víctima no se conocía mucho, ya que los hechos denunciados ocurrieron entre 2018 y 2020. El director (s) del Servicio de Salud de Osorno, Héctor Alarcón, señaló en The Clinic que “cercanos a la zona comentan que se rumorea que estaría en Estados Unidos, luego de que se le habría terminado su contrato en el recinto en 2020”.

Y agregó: “No sabemos mucho de la víctima, por eso nos preocupa un poco, porque la información que maneja el hospital es que la víctima se habría ido del país, ya no estaría en Chile”.

“Confabularon para testimoniar en contra de mi hijo”

El padre del exfuncionario, quien trabajaba en la unidad informática del hospital, entregó su testimonio en el matinal de Chilevisión. Respecto a los sucesos, comentó que se enteró recientemente sobre lo que debió enfrentar su hijo.

“Esto ocurrió hace tres años y yo no me enteré de todos los daños que sufrió mi hijo, de la magnitud, sino hasta ayer, cuando vi estos videos. Mi hijo no me contó todo lo que le ocurrió, solo que lo agredieron y que le pegaron entre varios”, relató.

En relación con los cuatro funcionarios recientemente destituidos del recinto hospitalario, subrayó que se “confabularon para testimoniar en contra de mi hijo y, obviamente, el sumario no arrojó ningún responsable”.

En cuanto a la situación actual de su hijo, confirmó que reside en el extranjero junto a su hermano.

“Yo visualicé que el clima laboral donde trabajaba era horrible y él tiene un potencial que desarrollar, por eso lo motivé junto a su hermano —que son mellizos— a emigrar a un país donde lograran desarrollarse y vivir mejor”, destacó. Además, precisó que el profesional está en proceso de conseguir la residencia y que ambos “son apreciados”.

Finalmente, sobre los hechos que se dieron a conocer, enfatizó que “esto fue un delito” y expresó su esperanza de que exista la mayor transparencia, de manera que tanto en espacios públicos como privados “no vuelva a ocurrir”.