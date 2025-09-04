Minsal informa destitución de funcionarios involucrados en maltratos a extrabajador con condición TEA en Hospital de Osorno

Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2020 y fueron dados a conocer públicamente el pasado 2 de septiembre. El Minsal anunció una serie de medidas, entre ellas la destitución de los cuatro funcionarios involucrados en estos graves episodios.

El Ministerio de Salud informó la destitución de los cuatro funcionarios involucrados en torturas a un extrabajador del Hospital Base San José de Osorno.

La situación fue en contra de un trabajador con condición de espectro autista (TEA), y los hechos ocurrieron entre 2018 y 2020. En diversos videos se puede ver como el funcionario es atado, rapado y quemado a manos de cuatro trabajadores de la unidad de informática, quienes desempeñaban las mismas funciones que la víctima.

Conocidos los hechos, el Ministerio reiteró su condena a los hechos que fueron difundidos el 2 de septiembre pasado. Ese mismo día, la ministra Ximena Aguilera ofició al Servicio de Salud de Osorno para la “entrega inmediata de los antecedentes de esta grave situación. La respuesta a este requerimiento fue remitida el 3 de septiembre a la autoridad”.

Tras recibir la información, se dispusieron algunas medidas para ejecutar inmediatamente.

Entre ellas se encuentra que “mediante oficio que el Servicio de Salud Osorno (SSO) ejecute de manera inmediata las sanciones establecidas en los sumarios administrativos, que se traducen en la destitución de los 4 funcionarios involucrados en estos graves episodios”.

En esa línea, la Subsecretaría de Redes Asistenciales abrió un sumario administrativo a raíz de la “omisión de denuncia a Fiscalía de los directivos de la época y revisión de los procedimientos administrativos que habían concluido en su oportunidad en el sobreseimiento de los involucrados”.

También se designó un enviado especial de la Ministra de Salud, “representado en la figura de un abogado de su gabinete, en el Hospital de Osorno, el que ya se encuentra presente en el recinto asistencial”.

Además de la entrega de todos los antecedentes del sumario administrativo y de denuncia al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).