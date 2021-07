Parlamentarios de Chile Vamos respondieron a la advertencia que hizo esta mañana el candidato presidencial de la coalición, Sebastián Sichel, respecto a que estará observando quiénes votarán a favor o en contra de los proyectos que buscan un cuarto retiro de fondos previsionales de las AFP.

En entrevista con Radio Infinita, el ex ministro de Desarrollo Social y Familia dijo que ante el debate de las iniciativas que comenzará el miércoles 11 de agosto en la comisión de Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, “voy a estar mirando quiénes apoyan o no esto para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas”.

¿Qué dijeron los parlamentarios?

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Iván Moreira dijo que “compartimos la preocupación de nuestro candidato presidencial por los efectos que pueda tener en el país un cuarto retiro”.

Sin embargo, señaló, “las formas siempre son importantes: cómo se dicen y hacen las cosas. Él tendrá toda nuestra complicidad y nuestro apoyo, pero para ganar e imponer un liderazgo, no se hace por la prensa, ni con dichos que pueden interpretarse como amenazas”.

Comparto su preocupación por 4to retiro y sus efectos.Tb necesidad de Liderar,ordenar a Chile Vamos. Tendrá toda nuestra lealtad y complicidad.Pero las formas importan,sobretodo cuando No nos hemos reunido con él.Con cariño los liderazgos no se imponen por la prensa ni amenazas. pic.twitter.com/DQW7vGq7JD — Ivan Moreira Barros (@ivanmoreirab) July 28, 2021

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional (RN) Camilo Morán sostuvo que Sichel “se equivoca no el diagnóstico, sino que en el tono”, y añadió que “Chile Vamos necesita todo lo contrario, un tono de unidad, de cohesión, de coordinación, entre los distintos actores”.

Bajo ese punto, el parlamentario afirmó que ex presidente de BancoEstado “se pasó derechamente ocho pueblos”.

“Parece que no descansó muy bien en sus vacaciones”

En tanto, el diputado Eduardo Durán (RN) manifestó que “los parlamentarios tenemos la soberanía para tomar nuestras propias decisiones. Cualquier mensaje que venga de otro lado se puede deliberar y discutir, pero no imponer. La libertad no se lleva bien con las cadenas”.

Finalmente, el parlamentario Miguel Mellado, también de Renovación Nacional, le pidió “mesura” a Sichel en sus palabras y lamentó el “tono” en que las emitió. “Parece que no descansó muy bien en sus vacaciones, porque partir toreando a los parlamentarios de Chile Vamos en ese tono, no me parece bien. Yo le pediría que baje dos cambios, se pasó tres estaciones”, agregó.

Continuando con su punto, Mellado llamó al candidato oficialista “a sacar esa cuña de su forma de expresarse, porque nosotros somos elegidos democráticamente por la gente, nos debemos a las personas más que a un candidato presidencial que esté mirando cómo votamos para que él pueda apoyarnos o no”.