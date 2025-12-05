Republicanos se desmarca de polémicos dichos de Meza: “No es una postura nuestra indultar a personas que han violado de menores”

La secretaria del partido, Ruth Hurtado, afirmó que la postura dada a conocer por el diputado y vicepresidente de Republicanos es “personal” y no representa al conglomerado, recalcando que la protección de los niños es prioritaria.

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, tomó distancia este viernes de las declaraciones del diputado José Carlos Meza, quien respaldó la idea de conmutar penas a reos con enfermedades terminales, incluso a condenados por abusos o violaciones contra menores.

La dirigenta fue tajante al asegurar que la postura del parlamentario no representa al partido.

“No es una postura nuestra, menos indultar a personas que han violado o abusado de menores”, afirmó Hurtado, recalcando que este tipo de agresores “rara vez tienen rehabilitación” y que la colectividad no cometería un “error tan grave”.

Lee también: Diputado Meza afirma que apoyaría conmutar condenas de reos terminales, incluidos abusadores de menores

La dirigenta subrayó que la protección de los niños es prioritaria dentro de la tienda republicana, marcando un claro contraste con la opinión de Meza.

Hurtado insistió en que los dichos del diputado corresponden exclusivamente a su “opinión personal”, y sugirió que estarían influenciados por el proyecto que actualmente se discute en el Congreso sobre beneficios penitenciarios para personas de edad avanzada o con enfermedades terminales.

“Sin duda es una opinión personal y me imagino que sus dichos están relacionados con un proyecto de ley abierto hoy en el Congreso”, señaló.

Aunque centró sus declaraciones en aclarar la posición del partido, Hurtado también aprovechó la instancia para remarcar que —a diferencia de lo planteado por Meza— el Partido Republicano no ha impulsado indultos, apuntando al Gobierno como el único responsable de otorgar beneficios en los últimos años.

Sin embargo, insistió: “Más allá de los dichos del diputado Meza, que no tienen relación con lo que opina el partido, nuestra postura con los delitos contra menores es absoluta y categórica”.