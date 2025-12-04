Dirigente de Republicanos: Diputado Meza afirma que apoyaría conmutar condenas de reos terminales, incluidos abusadores de menores

El parlamentario y vicepresidente de Republicanos, José Carlos Meza, insistió en que la medida no equivale a un "perdonazo", sino a un acto de humanidad.

El debate sobre la eventual conmutación humanitaria de condenas de reos de edad avanzada y con enfermedades terminales volvió a tensionar el panorama político, luego de que el diputado del Partido Republicano e integrante del comando de José Antonio Kast, José Carlos Meza, defendiera en Aquí Se Debate la importancia de establecer un criterio “humanitario” en estos casos.

En su intervención, Meza sostuvo que en el Senado ya se está trabajando en una propuesta que fijaría un rango etario —“70 o 75 años”, señaló— y que permitiría que personas con diagnósticos terminales puedan “pasar sus últimos días en sus hogares, acompañados de sus familias”.

“Eso no significa que estemos haciendo como un perdonazo a los crímenes más horribles que se pueden haber cometido, pero sí habla un poco de la humanidad que tiene la sociedad. Incluso en Alemania, con los crímenes más horribles que se cometieron en su momento, se tuvo la humanidad. Es decir, como sociedad vamos a estar por sobre esto”, sostuvo el parlamentario y vicepresidente de Republicanos.

Aunque el momento más controversial fue cuando Meza respondió a una pregunta de la periodista de CNN Chile, Mónica Rincón, respecto a si esta consideración debería aplicarse incluso a condenados por delitos como abuso sexual infantil, Meza mantuvo su postura: “Yo creo que justamente ese es el momento en que nosotros nos ponemos por sobre y creo que no hay que hacer distinciones”.

“Un adulto mayor que va a morir en seis meses, en su caso es terminal, creo que hay que tener la humanidad de que muera”, agregó.

El legislador insistió en que la medida apunta exclusivamente a “presos mayores de cierta edad y con enfermedades terminales”, argumentando que “nadie merece morir en la cárcel” cuando su expectativa de vida es mínima y su condición de salud impide mantener una calidad de vida digna en prisión.

