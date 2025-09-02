Republicanos advierte riesgo de estallido en eventual gobierno de Kast: “Si la izquierda lo decide, será para derrocarlo”

La dirigente republicana acusó que la izquierda estaría dispuesta a usar la violencia para desestabilizar al país y defendió que José Antonio Kast tiene “el temple y la valentía” para garantizar el orden.

La secretaria general del Partido Republicano y candidata al Senado por La Araucanía, Ruth Hurtado, aseguró en CNN Chile Radio que un eventual gobierno de José Antonio Kast podría enfrentar intentos de desestabilización similares al estallido de 2019, afirmando que su partido está preparado para responder con firmeza a un escenario de violencia.

¿Qué dijo Ruth Hurtado?

La dirigenta aseguró que existen “grupos radicalizados” vinculados al Frente Amplio y al Partido Comunista que “buscarían llegar al poder como sea”.

Hurtado afirmó que “nadie puede garantizar que no habrá un nuevo estallido”, pero insinuó que si se produjera en un gobierno de oposición, “la izquierda lo va a usar para tratar de derrocar al Presidente, tal como lo quiso hacer el 2019 con Sebastián Piñera”.

En ese marco, defendió que Kast “sí tiene el temple, la valentía y el coraje de enfrentar una situación de esa magnitud”, en contraste con lo ocurrido durante la administración Piñera: “Los derechos humanos no protegían a los carabineros, sino a quienes estaban en la primera línea (…) un gobierno de izquierda después los premió con pensiones de gracia”.

Violencia en La Araucanía

Además, la secretaria general del Partido Republicano planteó que en La Araucanía la violencia debe enfrentarse “según el poder de fuego que tienen los grupos terroristas”, asegurando que en el asesinato de la semana pasada en Selva Oscura “iban con la intención de matar”.

Finalmente, insistió en que el Partido Republicano apoyará sin condiciones al candidato opositor que logre llegar a segunda vuelta, aunque reiteró que esperan que sea José Antonio Kast.

“Tenemos un compromiso de vocación de servicio público por Chile. Vamos a estar trabajando para que los chilenos tengan un mejor futuro en manos del candidato de oposición que pase a segunda vuelta”, sentenció.