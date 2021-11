La publicación que realizó Ciper este miércoles, detallando las rendiciones del gasto electoral que tuvo la candidata al Senado Karina Oliva, durante su postulación a la gobernación de la Región Metropolitana.

El medio dio cuenta de pagos por un total de $137 millones repartidos entre siete militantes de Comunes, que prestaron servicios para el desarrollo de la candidatura.

Dentro de esos pagos, destacan los que recibió su jefe de campaña, Martín Miranda, además de Camila Ríos, José Robredo y el presidente del Partido Comunes, Jorge Ramírez, quienes facturaron sobre los $15 millones por sus servicios en campaña.

Desde el comando aseguran que todos los gastos declarados y rendiciones fueron aprobados por el Servicio Electoral, enfatizando en que todo el proceso de financiamiento estaría en regla en torno a la normativa electoral.

Sin embargo, la situación no deja de ser un golpe político para Oliva y todo su sector, donde varios personeros del Frente Amplio, incluido su abanderado presidencial, Gabriel Boric, se han desmarcado de la candidata, exigiendo que se investiguen los hechos.

Ejemplo de esto último también fue la reacción del presidente de Comunes, quien desde sus redes sociales anunció su renuncia a dirigir la tienda, luego de que Oliva le solicitara evaluar su continuidad en el cargo.

Durante estas horas Karina me ha pedido evaluar mi continuidad como presidente de Comunes y luego de conversar con miembros de la dirección he decido presentar mi renuncia, la que he comunicado formalmente también al jefe de campaña de Gabriel.

— Jorge Ramirez (@Jorgeresmir) November 17, 2021