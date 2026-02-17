Renuncia al Ministerio Público el exfiscal de la causa ProCultura tras denunciar maltrato laboral

A través de un escrito, el expersecutor de Antofagasta, a cargo del denominado caso ProCultura, Eduardo Ríos, presentó su renuncia al Ministerio Público y denunció por maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

El exfiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, renunció al Ministerio Público en medio de la investigación del denominado caso ProCultura, que estuvo a su cargo.

A través de un escrito remitido al fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó sus motivos para abandonar el ente persecutor y, según publicó T13, Ríos denunció por maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta Juan Castro Bekios.

“Con todo lo ocurrido entre noviembre y diciembre de 2025, hoy concluyo que lo que viví y lo que vivió mi equipo no fue un problema aislado ni una simple diferencia de criterios, sino un patrón que, en los hechos, se parece demasiado a un proceso de mobbing: una forma de hostigamiento que no siempre se expresa con insultos o gritos, sino con aislamiento, desautorización, secretismo y confusión inducida, hasta que uno termina trabajando bajo presión constante y sintiéndose observado, marginado y reemplazable”, expuso Ríos en el documento.

Lee también: Nuevo revés de Fiscalía en caso ProCultura: Corte de Santiago rechaza solicitud de desafuero contra gobernador Claudio Orrego

Esto, según describió, se reflejó cuando en la segunda semana de diciembre del año pasado “me entero de que, en noviembre, el DER y/o el fiscal regional le habrían pedido a la abogada asesora Natalia Cumming un informe del estado de ProCultura, con instrucción expresa de mantenerlo en secreto, es decir, deliberadamente a mis espaldas, aun cuando esa abogada trabajaba en un equipo a mi cargo”.

Y añadió: “No tengo cómo interpretar eso de otra forma que como un control clandestino, una manera de obtener información ‘por fuera’ y medir o vigilar al equipo sin dar la cara, sin transparencia y sin respeto por la jefatura formal que yo ejercía”.