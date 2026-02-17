Nuevo revés de Fiscalía en caso ProCultura: Corte de Santiago rechaza solicitud de desafuero contra gobernador Claudio Orrego

El tribunal de alzada capitalino rechazó la solicitud realizada por la Fiscalía Regional de Antofagasta en el marco de la investigación de irregularidades en la entrega de fondos de la Gobernación Metropolitana.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud presentada por el Ministerio Público para desaforar al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Dicha petición -realizada por la Fiscalía de Antofagasta y alegada por el fiscal Cristián Aguilar- buscaba poder formalizar a Orrego y dejarlo sujeto a medidas cautelares.

Todo esto ocurre en el marco de la indagatoria del denominado caso ProCultura, en el que se investigan eventuales irregularidades en la entrega de recursos públicos de la gobernación a la fundación liderada por Alberto Larraín.

