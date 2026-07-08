Recurso de Trinidad Steinert contra Contraloría: Requerimiento abre disputa política por atribuciones del órgano fiscalizador

La exministra de Seguridad Trinidad Steinert presentó un recurso que busca revertir el dictamen de Contraloría que estableció que en sus funciones como ministra se había extralimitado al haber solicitado información reservada a la Policía de Investigaciones (PDI).

Este requerimiento contenía argumentos que critican el actuar de la Contraloría General de la República, por lo que se generó una disputa en el mundo político que incluso escaló el asunto hasta el Congreso.

La situación ha generado opiniones divididas: dentro del oficialismo resguardaron el requerimiento presentado por la exministra Steinert y desde la oposición respaldan el informe presentado por Contraloría y anunciaron medidas ante el actuar de la exministra de Seguridad.

En CNN Chile Radio abordó las discusiones dentro del escenario político sobre el rol de la Contraloría y el rol de la contralora Dorothy Pérez y su función en el organismo regulador.

Mirada y respaldo oficialista

El oficialismo ha apoyado las acciones de la exministra de Seguridad y, en este sentido, conserva cierto resguardo político cuando empieza a formarse una comisión investigadora contra ella.

“Está en su derecho la exministra de presentar sus descargos. Ahora, los descargos los va a conocer la misma Contralora, así que puede ser, digamos, que aplique el mismo criterio. Pero más allá de eso, creo que era un espacio importante para que efectivamente pudiera dar a conocer que en ningún caso se extralimitó en el ejercicio de sus atribuciones”, expresó Arturo Squella, quien es senador y presidente del Partido Republicano.

Arturo Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados, por su parte, pregunta: “¿Hasta dónde alcanzan las facultades? (…) He tenido una reunión con expertos. Algunos de ellos han levantado una alerta respecto a lo que la Contraloría está haciendo. Podría salirse o ir más allá de sus atribuciones.”

Sin embargo, el subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, no respaldó las declaraciones de su sector: “Como Gobierno, lo único que nos corresponde es acatar los dictámenes de la Contraloría”, afirmó.

Oposición y comisión investigativa en contra de Steinert

La oposición, por su parte, rechaza las declaraciones realizadas por el oficialismo en apoyo a las acciones de la exministra y hacen un llamado a respetar la institucionalidad.

“Lo invito fraternalmente a rectificar esto, porque si no, nos vamos a ir en la obligación y yo particularmente de presentar una censura en contra del presidente de la Cámara de Diputados. No corresponde que él cuestione ni los fallos judiciales, diciendo que hay uniformados injustamente presos, y mucho menos cuestione el actuar de Doroty Pérez“, comentó el diputado Jaime Araya, diputado independiente del Partido por la Democracia.

“Es muy hipócrita celebrar, aplaudirle a la Contraloría cuando declara ilegal los actos de tu adversario político, pero querer quitarle las atribuciones cuando declara ilegal los actos de tu exministra. Uno lo que esperaría del partido del presidente de la República y del presidente Squella es que respete la institucionalidad. Es el presidente del partido del presidente Kast”.

Con respecto a la Comisión investigadora por el caso de la exministra de Seguridad, el subsecretario indicó que corresponde a una atribución de la Cámara y el gobierno respetará la autonomía de la institución del Ejecutivo y que estarán disponibles a participar en el caso de que sean citados.